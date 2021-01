Overheidsteksten en vacatures vaak niet begrijpelijk

GRONINGEN – Eén op de 9 Nederlanders tussen 16 en 65 jaar heeft moeite met begrijpend lezen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven.

Mensen hebben steeds meer moeite met lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten, zo valt er te lezen in het rapport van de stichting die onderzoek doet naar laaggeletterdheid in Nederland. Het gaat om zowel teksten in digitale vorm als op papier. Toch lijkt dat bij vacatureteksten en overheidsteksten nog nauwelijks te zijn doorgedrongen. Veel van deze teksten blijken op een manier te zijn geschreven waardoor ze niet voor iedereen goed begrijpbaar zijn.

Taalniveaus

Om aan te geven hoe goed iemand een taal begrijpt, schrijft en spreekt, zijn er in de Europese Unie drie taalniveaus opgesteld die kunnen worden toegepast op alle Europese talen: niveau A, B en C. Elk niveau is op zijn beurt weer onderverdeeld in twee subniveaus, gemeten met een meetlat die loopt van niveau A1 (laagste) tot C2 (hoogste). De meest bekende taalniveaus zijn B1 en B2 en omdat 60 procent van de Nederlanders B1 begrijpt, wordt dat niveau ook wel eenvoudig Nederlands genoemd.

Vacatureteksten

Toch blijken vacatureteksten niet altijd in eenvoudig Nederlands te worden geschreven. Een tech-bedrijf uit Arnhem deed onlangs onderzoek naar vacatureteksten van circa 200 organisaties en kwam tot de conclusie dat geen enkele organisatie een vacature op niveau B1 schreef. De gemiddelde vacaturetekst lag volgens hen op niveau C1 en zou daarmee dus niet goed te begrijpen zijn voor meer dan de helft van alle Nederlanders, met als gevolg dat er op voorhand al grote groepen mensen worden uitgesloten.

Overheidsteksten

Ook teksten vanuit de overheid worden vaak in ambtenarentaal geformuleerd, waardoor de inhoud niet meer goed te begrijpen is in gewonemensentaal. Daarom is eind oktober vorig jaar de campagne Direct Duidelijk Brigade gestart, waarbij ambtenaren getraind worden in het schrijven van begrijpbare teksten. Met een budget van 3 miljoen euro kunnen gemeenten hun medewerkers workshops geven of bijvoorbeeld een communicatiebureau in de arm nemen om hun teksten te laten herschrijven.

Foto: JESHOOTS-com/Pixabay