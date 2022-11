Pakistan vraagt steun voor slachtoffers van overstromingen

GRONINGEN – Pakistan en de Verenigde Naties vragen om financiële steun voor de slachtoffers van verwoestende overstromingen in het Aziatische land. Volgens Tedros Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat het land “op de rand van een ramp voor de volksgezondheid”.

Pakistan heeft sinds juni van dit jaar te maken met hevige stortregens en gigantische overstromingen die al meer dan 1.700 mensen het leven heeft gekost, waaronder honderden kinderen. Om het hoofd te bieden aan de verwoestende klimaatramp vraagt het land samen met de Verenigde Naties om financiële steun tijdens een conferentie in Genève waar de Pakistaanse minister van klimaatverandering, Sherry Rehman, liet weten dat het geld van Pakistan op is.

Golf aan ziektes verwacht

Tot nu toe heeft Pakistan slechts 90 miljoen euro aan steun ontvangen, maar dat is veel te weinig aangezien de gevolgen van de klimaatramp enorm zijn. Het Aziatische land vraagt daarom om steun van 816 miljoen euro, maar liefst vijf keer zoveel als de oproep van vorige maand. Maar ook dit nieuwe bedrag is een onderschatting, zo laat Julien Harneis weten, de VN-coördinator in Pakistan. Er wordt namelijk een golf aan ziektes en nog meer hongersnood verwacht als gevolg van de ramp.

De gewassen van het land zijn grotendeels weggespoeld en daardoor heeft het land extra geld nodig om voedsel te importeren. Ook zijn er dringend medicijnen nodig, want door de klimaatramp zijn meer dan 287.000 huizen volledig en 662.000 huizen gedeeltelijk verwoest waardoor men noodgedwongen in de open lucht moet blijven terwijl het onophoudelijk regent. Uitbraken van ziektes die zich via (stilstaand) water verspreiden liggen daardoor op de loer, zoals cholera, diarree en malaria.

Inzamelingsactie UNICEF

Als onderdeel van de noodoproep van Pakistan en de Verenigde Naties heeft UNICEF zijn oproep opgetrokken naar 173,5 miljoen dollar om Pakistaanse kinderen en gezinnen de komende maanden te bereiken met hulp in de vorm van levensreddend medisch materiaal, essentiële geneesmiddelen, vaccins, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, voedingsvoorraden en de opbouw van tijdelijke leercentra. Iedereen die de kinderen een warm hart toedraagt kan een donatie doen, waarbij giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De teams van UNICEF, die al in Pakistan ter plaatse waren, bereikten hebben tot nu toe al meer dan 500.000 mensen met gezondheidszorg via mobiele gezondheidsteams en 2.000.000 mensen met veilig water om te drinken, koken en voor persoonlijke hygiëne. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid is inmiddels voor 1 miljoen euro aan levensreddende humanitaire hulpgoederen verdeeld. Dat is gebeurd in samenwerking met de Pakistaanse regering en diverse partners. Ook worden er in de drie getroffen provincies nooddiensten opgezet en wordt er opgeschaald om alle gezinnen te hulp te komen die door de klimaatramp zijn getroffen.

Foto: UNICEF/Sami Malik