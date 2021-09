‘Pandemie heeft een run op kunstgras veroorzaakt’

GRONINGEN – Vanwege de corona-pandemie is er in Nederland een heuse run op kunstgras ontstaan. Dat schrijft opinieblad HP/De Tijd vorige maand op haar website.

Kunstgras lijkt in de mode. Door de pandemie zijn onze uitgaven verplaatst van uitgaan en vakanties naar bestedingen in en rond het huis. Woningen worden gerenoveerd en tuinen verbouwd en daarbij lijken we steeds meer naar kunstgras te kijken als alternatief voor een natuurlijk grasveld. De tijd dat kunstgras alleen voor voetbalvelden werd gebruikt is allang voorbij. En dat is niet verwonderlijk, want een kunstgrasveld biedt een aantal voordelen ten opzichte van een gewoon grasveld.

Niet van echt te onderscheiden

Allereerst lijkt het kunstgras van vandaag de dag namelijk steeds meer op natuurlijk gras. In veruit de meeste gevallen is synthetisch gras zelfs niet meer van echt te onderscheiden. De laatste jaren zijn er namelijk grote stappen gemaakt op het gebied van het materiaal en de structuur van synthetische grassen. Denk bijvoorbeeld aan het inweven van een mosdraad waarmee het kunstgras een hele natuurlijke uitstraling heeft gekregen. En ook de textuur is op zo’n manier verfijnd dat het verschil zeker van een afstand nauwelijks meer te zien is. De keuze voor kunstgras is daardoor steeds makkelijker geworden.

Altijd een mooi groen grasveld

Naast dat synthetisch gras zowel qua uitstraling als textuur amper meer van natuurlijk gras gedistingeerd kan worden, is ook de kleur niet van echt te onderscheiden. Bovendien blijft een kunstgrasveld altijd groen, ongeacht weersomstandigheden zoals regen, zon, droogte, sneeuw en vorst. Hierdoor behoren gele vlekken in het gazon tot het verleden en hoef je je geen zorgen meer te maken over kale plekken door vogels of insecten. Ongeacht seizoen of weersomstandigheden ligt het gazon er met kunstgras altijd mooi en verzorgd bij. Zo is het gras in eigen tuin altijd fraai en dat van de buren ineens niet meer groener.

Veilig en onderhoudsarm gras

Met de bovengenoemde voordelen van kunstgras ten opzichte van natuurlijk gras is het niet moeilijk om voor te stellen dat men tegenwoordig steeds vaker voor de synthetische variant kiest. Met kunstgras is het maaien van het gras en het met water besproeien van het gazon bovendien verleden tijd. Ook is het kunstgras erg makkelijk schoon te houden, waardoor er zonder moeite en op elk moment van het jaar genoten kan worden van groen gras. En omdat de kunstgrassen anno 2021 aan hoge kwaliteitsnormen voldoen, is het tevens veilig voor kinderen en huisdieren.

Foto: Litrix12/Pixabay