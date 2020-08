Pas op met het downloaden van gratis VPN’s

Een VPN helpt je om veiliger en anoniemer te internetten. Dit netwerk werkt via een versleutelde verbinding. Om je veiligheid te garanderen, moet er vaak betaald worden om de beveiligde servers te kunnen gebruiken. Gratis aanbieders staan gebruikers toe om zonder te betalen van deze diensten gebruik te kunnen maken. Maar tegen welke prijs?

Voor niets gaat de zon op

Gratis is nooit echt gratis. Neem als stelregel dat als een product gratis is, jij zelf het product bent. Voor VPN’s geldt dat ook. Ze zijn zelden echt gratis; er is altijd een partij met een commercieel belang. Sommige gratis diensten stellen de dataverbinding van gebruikers beschikbaar aan andere klanten. Zo kunnen anderen dus van jouw internetverbinding gebruikmaken. Niet handig als je bijvoorbeeld in Nederland woont en iemand anders op jouw verbinding films downloadt (wat hier ook nog eens strafbaar is).



Andere VPN-aanbieders registreren welke websites je bezoekt en verkopen deze data dan door aan adverteerders. Daardoor ben je niet zo anoniem en veilig online als je denkt. Daarom is het een beter idee om een betaald account te nemen.

Limieten

Er zijn wel écht free VPN’s, maar die hebben wel een aantal beperkingen. De belangrijkste beperkingen die je merkt zijn toch wel de downloadsnelheid of een datalimiet. Het kan zijn dat de verbinding expres minder snel wordt gemaakt of dat er een datalimiet geldt. Zo’n limiet houdt in dat je de verbinding niet meer kunt gebruiken als je een bepaald aantal gigabyte hebt gebruikt.



Daarnaast is er een limiet voor het aantal beschikbare serverlocaties. En dan moet je die servers ook nog eens met andere gebruikers delen. Je snapt wel dat dit de snelheid niet ten goede komt.

Welke gegevens verzamelen providers?

Bij gratis aanbieders worden (bijna) altijd gegevens verzameld om een profiel van je te maken. Wie ben je, wat doe je op het internet, welke websites bezoek je, hoe oud ben je ongeveer, ben je een man of een vrouw? Al die gegevens zijn van waarde voor de adverteerders van de VPN-aanbieder. Die advertenties zijn nodig om de servers, waar door de gebruiker gratis gebruik van wordt gemaakt, mee te betalen. Natuurlijk verdienen de aanbieders er zelf ook nog een zakcentje aan.



Alles wat je doet, wordt ‘gelogd’: opgeslagen in bestanden, om bij te houden welke websites je bezoekt. Je privégegevens worden dus verkocht. Dat was nu juist de reden om voor een VPN te kiezen: om anoniem te blijven. Daarom kun je gratis VPN’s beter laten voor wat ze zijn.

Premium account proberen

Om zeker te weten dat een VPN iets voor jou is, kun je ook een premium account proberen. Dit is de beste manier om kennis te maken met VPN’s en met specifieke diensten, omdat je toegang krijgt tot de volle mogelijkheden van de aanbieder, maar voor een beperkte tijd. Dit helpt om aanbieders met elkaar te vergelijken en uiteindelijk te kiezen voor een betaalde aanbieder.



Met een probeeraccount van bijvoorbeeld 30 dagen krijg je meestal ongelimiteerde data, goede snelheden, een prima helpdesk en zelfs toegang tot de buitenlandse Netflix. Zo weet je zeker dat je verbinding niet weg zal vallen als je een betaald account neemt. Overigens hoeft een betaald account helemaal niet zo duur te zijn: je hebt er al één vanaf 2 euro per maand.

Foto: Madskip/Pixabay