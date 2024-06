Pas op: Oplichters doen zich voor als medewerkers Waterbedrijf Groningen

GRONINGEN – In de Groninger wijk Vinkhuizen zijn oplichters actief die zich voordoen als medewerkers van Waterbedrijf Groningen. Deze criminelen proberen onder valse voorwendselen bij mensen binnen te komen met de bedoeling geld en kostbaarheden te stelen. Dit probleem beperkt zich niet alleen tot de stad Groningen; recent zijn er ook soortgelijke meldingen binnengekomen uit de omgeving van Pekela. De politie waarschuwt daarom iedereen om alert te blijven voor deze zogenaamde babbeltrucs.

Hoe werken de oplichters?

Oplichters verschijnen onaangekondigd aan de deur en doen zich voor als medewerkers van Waterbedrijf Groningen. Ze gebruiken uiteenlopende smoezen, zoals:

Er is lekkage bij de buren en ze willen binnen kijken of de oorzaak bij uw huis ligt.

Ze komen voor een controle van de watermeter.

Ze moeten watermonsters nemen voor de controle van de waterkwaliteit.

Het advies is om altijd om legitimatie te vragen. Als de ‘medewerker’ zegt dat hij zijn legitimatie vergeten is of in de auto heeft laten liggen, moet u de persoon niet binnenlaten. Lees de legitimatie goed door en neem geen genoegen met een vluchtige blik. Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie via 050 3688688 en laat niemand binnen totdat u zeker weet dat het goed zit.

Wees waakzaam

Zowel de medewerkers van Waterbedrijf Groningen als die van het waterlaboratorium WLN begrijpen de noodzaak van veiligheid en wachten rustig buiten als u om legitimatie vraagt. Ze zullen zich niet naar binnen praten of aandringen om binnen te komen. Bij twijfel kunt u altijd de politie bellen voor advies en geruststelling.

Door alert te blijven en deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen bewoners zichzelf beschermen tegen deze oplichters. Laat nooit zomaar iemand binnen en neem bij twijfel direct contact op met de politie.