Personeelstekort dwingt bedrijven om eisen bij te stellen

GRONINGEN – De krapte op de arbeidsmarkt dwingt bedrijven om eisen voor sollicitanten bij te stellen, zo blijkt uit onderzoek onder 1.088 Nederlandse HR-professionals.

Bedrijven in vrijwel alle sectoren en in alle regio’s hebben sinds de heropening van de economie moeite met het vinden van geschikt personeel. Daarbij gaat het vooral om het vinden van werknemers met de juiste scholing en ervaring. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 35 procent van de Nederlandse bedrijven daarom hun eisen aan sollicitanten het afgelopen jaar naar beneden heeft bijgesteld. Dat betekent dat deze bedrijven nu minder ervaring of kwalificaties vragen van sollicitanten dan voorheen.

Loonsverhoging

Door het personeelstekort hebben werkzoekenden vandaag de dag meer macht dan vóór de coronacrisis. Zij kunnen een hoger salaris vragen vanwege de krapte en bevinden zich daardoor dus in een zeer riante positie. Dat blijkt ook uit het feit dat bijna de helft (45 procent) van alle bedrijven in het afgelopen jaar tegemoet kwam aan de salariswensen van kandidaten. Bedrijven zijn dus bereid meer te betalen wanneer de kandidaat daar om vraagt.

Voornamelijk bedrijven uit de oostelijke en zuidelijke provincies van het land blijken tegemoet te komen aan de salariswensen van sollicitanten: zo’n 52 procent van hen stemt in met een hoger salaris. In Noord-Nederland en West-Nederland ligt dit met 34 procent en 42 procent een stuk lager, maar ook daar is deze trend te zien. Wie vandaag de dag dus op sollicitatiegesprek komt, doet er dus goed aan om in ieder geval het dialoog over salaris te starten.

Wervingsstrategie

Ook blijkt uit het onderzoek dat 63 procent van alle bedrijven in Nederland vorig jaar de strategie voor het werven van nieuwe medewerkers heeft aangepast. Naast het bijstellen van profieleisen en het tegemoetkomen aan salariswensen, heeft maar liefst 54 procent van hen het geografische zoekgebied uitgebreid. De reden hiervoor is waarschijnlijk de opkomst van hybride werken: meer dan de helft van de ondervraagde HR-professionals verwacht dat dit ook in de toekomst belangrijk blijft.

Recruitmentbedrijf

Overigens hebben niet enkel sollicitanten het op dit moment voor het uitkiezen, ook voor het recruitmentbedrijf lijkt het een gouden tijd. Recruitmentbedrijven verbinden werkzoekenden en werkgevers met elkaar en wie de geschikte kandidaat voor een vacature levert, kan rekenen op een mooie commissie. Tegelijkertijd staan de uitzendbranche en andere flexorganisaties behoorlijk onder druk, omdat er nauwelijks toestroom is van nieuwe flexkrachten. Daarom zouden recruitmentbedrijven kunnen inzetten op om- en bijscholing om zo kandidaten aan hun te blijven binden.

Foto: cottonbro/Pexels