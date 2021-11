‘Plastische chirurgie wordt steeds populairder’

GRONINGEN – Plastische chirurgie wint flink aan populariteit in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat het aantal cosmetische ingrepen van 2016 tot en met 2019 in kaart heeft gebracht. Volgens het medisch centrum steeg het aantal fillerbehandelingen in die periode met maar liefst 17,5 procent tot ruim 450.000.

Haartransplantaties, een borstvergroting of een ooglidcorrectie zijn vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld geworden. Voornamelijk de jongere generatie lijkt steeds sneller en makkelijker de stap naar de plastische chirurg te zetten voor een cosmetische behandeling. Plastisch chirurgen vertellen in het tv-programma Stand van Nederland: Generatie Next op NPO 2 dat er onder deze doelgroep nauwelijks schaamte meer is om hun uiterlijk aan te laten passen. Een bezoek aan de kliniek blijkt even normaal als een bezoek aan de kapper of tandarts.

Geen taboe meer

Waar plastische chirurgie voorheen taboe was, lijkt dat taboe vandaag de dag dus als sneeuw voor de zon verdwenen. Eigenlijk kan vandaag vrijwel alles, zolang het maar binnen de perken blijft. Dus niet meer de overduidelijke plastic fantastic look, maar een subtiele aanpassing die nauwelijks opvalt en natuurlijk oogt. Daarnaast zijn patiënten die langskomen voor een borstvergroting, fillers of botox tegenwoordig een stuk jonger dan voorheen. Het is geen uitzondering meer wanneer mensen van 18 tot 20 jaar een kliniek bezoeken. En een ooglidcorrectie laten doen valt vandaag de dag zelfs in het basispakket van je zorgverzekering.

Aantal klinieken verdrievoudigd

Naast dat plastische chirurgie minder taboe is geworden, zijn we ons tegenwoordig meer bewust van wat er allemaal mogelijk is. Bovendien hebben we daar ook geld voor over. Op sociale media zien we elke dag de mooiste modellen voorbij komen en via filters op Instagram tover je jezelf met één klik om tot een Hollywood-ster, zoals een Kim Kardashian of Jennifer Lopez. Het is dus niet verwonderlijk dat we ook in het echt willen voldoen aan diezelfde schoonheidsidealen. En met het grote aantal klinieken in Nederland is dat vandaag de dag ook goed mogelijk. Het aantal klinieken dat in ons land cosmetische en chirurgische behandelingen uitvoert is de laatste tijd namelijk flink toegenomen. Volgens omroep WNL steeg het aantal in de afgelopen zeven jaar met maar liefst 300 procent.

Amerika nog altijd op nummer één

Toch blijft Amerika nog altijd nummer één op het gebied van plastische chirurgie. Volgens onderzoek van de American Society of Plastic Surgeons gaven Amerikanen in 2016 meer dan 16 miljard dollar uit aan plastische chirurgie. Dat is een groei van 132 procent wanneer je het vergelijkt met het jaar 2000. De ongeveer zevenduizend bevoegde artsen in de Verenigde Staten voeren daarmee ongeveer een vijfde deel uit van alle cosmetische behandelingen wereldwijd. En in 2017 werd China de op een na grootste markt voor plastische chirurgie, aldus Daxue Consulting, een in Shanghai gevestigd marktonderzoeksbureau. In Nederland ligt het aantal plastische en cosmetische behandelingen een stuk lager, maar de populariteit neemt wel toe.

Foto: sasint/Pixabay