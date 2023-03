Praktische tips om jouw horecaterras in het zonnetje te zetten

GRONINGEN – Hoewel de winter officieel nog niet voorbij is, hangt de lente alweer in de lucht en hebben de eerste mensen alweer op het terras gezeten. Welke praktische tips kan een horecaondernemer inzetten om zijn of haar terras aantrekkelijk te maken?

Zorg voor comfort

Eén van de belangrijkste dingen voor een goed terras is comfort. Mensen die naar het terras gaan, willen namelijk graag ontspannen ergens kunnen zitten. Als eerste is het dus verstandig om te kijken naar goed en comfortabel meubilair. Hierbij kun je denken aan banken met comfortabele kussens of stoelen die niet al te hard zijn om op te zitten. Als je bijvoorbeeld comfortabele horeca terrasstoelen op jouw terras hebt staan, zal het sneller mensen aantrekken om hier plaats te gaan nemen. En hoe lekkerder het zit, des te langer ze misschien wel blijven hangen.

Naast comfortabel horeca terrasmeubilair is het ook verstandig om aan comfort in de vorm van warmte en droogte te denken. In Nederland kan het soms flink waaien en afkoelen. Warmtevoorziening is daarom ook een belangrijke factor voor het aantrekkelijk maken van jouw terras. Men neemt in de avond of op de wat koudere dagen liever plaats op een terras met heaters, verwarmde kussens of dekentjes, dan op een terras zonder verwarming. Men wil natuurlijk niet in de kou zitten. Daarnaast zal jouw terras er een stuk gezelliger en uitnodigender uitzien met leuke kussens en dekentjes.

De juiste muziek

Een andere praktische tip om jouw terras aantrekkelijk te maken is door middel van muziek. Muziek op een terras bepaalt in hoge mate de sfeer die er hangt. Bovendien kun je de nummers afstemmen op het soort publiek dat je graag wilt trekken. In hippe koffietentjes worden bijvoorbeeld vaak Lo-Fi muziek gedraaid, omdat dit fijne achtergrondmuziek is voor als je aan het werk bent achter je laptop. Als je vooral sfeer en gezelligheid wil creëren op het terras, dan kun je hier de muziek dus op aanpassen. Je kunt rustige muziek opzetten in de ochtend en in de middag bijvoorbeeld wat meer actieve en vrolijke muziek.

Presenteer het menu

Iets dat ook goed kan werken om mensen naar je terras te trekken, is door de menukaart te presenteren bij de ingang van het terras. Zo kan men een beeld vormen van jouw zaak en weten ze precies wat ze kunnen verwachten. Hierbij is het dus van belang om een mooie, kwalitatieve menukaart te hebben die mensen echt aantrekt. Maar eentje die uiteraard wel past bij de sfeer die je wilt uitdragen. Misschien wordt jouw terras dan wel het nieuwe beste terras van Groningen.

Foto: HansRavensbergen/Pixabay