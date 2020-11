Private lease ziet lichte groei in derde kwartaal

GRONINGEN – De autoleasemarkt heeft in het derde kwartaal van dit jaar een lichte groei doorgemaakt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Het leasen van een auto wint sinds een paar jaar flink aan populariteit. Aanvankelijk was leasen vooral gericht op de zakelijke markt en was private lease voor particulieren nog vrij onbekend. Maar desondanks reden er in 2018 al circa 150.000 landgenoten private lease. En zelfs in dit bijzondere en chaotische jaar, waarin het coronavirus covid-19 de teneur bepaalt, is het aantal private lease rijders in Nederland verder gestegen.

Private lease

Doordat de private lease markt inmiddels al een aantal jaar bestaat, wordt de keuze in leasemogelijkheden steeds groter: van ruimer palet aan automerken tot bijvoorbeeld een private lease met automaat. Het is daarom niet verwonderlijk dat de private lease sector de grootste stijging laat zien in de leasemarkt. Onder leden van het VNA groeide het aantal kentekens op private lease het afgelopen kwartaal met een flinke 3,9 procent.

De stijging van het aantal private lease auto’s wordt toebedeelt aan de grote behoefte aan individuele mobiliteit als gevolg van het coronavirus en de subsidieregeling voor elektrische personenauto’s. Naar schatting van het VNA was 22 procent van de nieuwe leaseauto’s in het derde kwartaal van vorig jaar elektrisch of hybride. En in het derde kwartaal van dit jaar koos bijna 35 procent voor een vorm van elektrisch rijden. Dat is dus één op de drie auto’s vergeleken met één op de vijf in 2019.

Zakelijke lease

De zakelijke leasemarkt laat ook een lichte stijging zien. Ondanks de lockdown en het thuiswerken steeg het aantal zakelijke personenauto’s van het VNA-leasepark in het derde kwartaal toch met 0,1 procent. Het bestelwagenpark van het VNA nam in dezelfde periode toe met 1,3 procent. Die groei is onder andere te danken aan de toename van het aantal bestellingen bij webwinkels dat bezorgd moet worden. De bestelwagenmarkt biedt volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik veel potentie.

Vergroeningsslag

Tegelijkertijd ziet Hemerik dat de leasemarkt in Nederland aan de vooravond staat van een vergroeningsslag. Het VNA hoopt dat de opkomst van het elektrisch rijden bij zal dragen aan de vergroening van haar 987.000 auto’s tellende wagenpark en dat het hier als vereniging een belangrijke rol in kan vervullen. Maar ook de consument kan zijn steentje bijdragen aan de vergroening door bij het private lease vergelijken te kijken naar zuinige of emissievrije auto’s.

Foto: Olav Tvedt/Unsplash