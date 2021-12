Private leasen van een auto: een slimme keuze of niet?

GRONINGEN – Private leasen van auto’s is de afgelopen jaren razend populair geworden, en lijkt voor veel mensen een goedkope optie om in een nieuwe auto rond te rijden. Maar is het leasen van een auto echt zo veel voordeliger dan het kopen van een eigen auto? We zetten de voor- en nadelen op een rij. Wegen de pluspunten voor jou zwaarder dan de negatieve kanten? Tijd om op zoek te gaan naar een mooie lease-wagen.

Private lease vergelijken met kopen

Als je voor de keuze tussen leasen of kopen staat, is het belangrijk om naar je persoonlijke situatie te kijken. Het verschilt namelijk per situatie welke van de twee voordeliger en dus een betere optie is. Vergelijk de kosten van leasen altijd met je huidige auto -als je die hebt-, en het verschil met de eventuele aanschaf van een nieuwe.

Daarnaast kan de hoogte van je spaarpot nog invloed hebben op je keuze: heb je zo veel spaargeld dat je een auto handje contantje kunt betalen? Dan is kopen waarschijnlijk een betere keuze. Is je spaarrekening niet zo hoog en moet je anders geld lenen voor de aankoop van een auto? Dan kan leasen juist weer heel voordelig zijn, omdat lenen altijd extra geld kost.

De voordelen van private leasen

Behoor jij tot de laatste categorie en lijkt private leasen op financieel gebied de beste keuze? Dan hebben we goed nieuws: leasen heeft namelijk nog genoeg andere voordelen. Zo betaal je iedere maand een vast bedrag voor de auto, en kom je dus nooit voor grote geldverrassingen te staan.

Daarnaast kost een lease-auto een stuk minder stress dan een eigen auto, want onder andere schade, onderhoud en pechhulp zitten inbegrepen bij de leaseprijs. Dit zorgt ervoor dat je altijd goed verzekerd bent en bij eventuele schade geen weken zonder auto zit. Misschien wel het grootste pluspunt? De meeste leasecontracten zijn vrij flexibel, waardoor je bij een onverhoopte verandering in je leven zoals een scheiding of ontslag snel van het contract af bent.

De nadelen van private leasen

Naast alle pluspunten kent private leasen ook zo z’n nadelen. Je moet bijvoorbeeld precies weten hoeveel kilometers je per maand denkt te gaan rijden, want hier wordt de maandelijkse prijs op berekend. Ga je over het afgesproken bedrag heen? Dan schieten de kosten per kilometer opeens flink omhoog.

De tegenovergestelde situatie kan je ook relatief veel geld kosten. Iemand die weinig autorijdt en liever de fiets pakt, komt bedrogen uit bij het private leasen van een auto. Maandelijkse kosten worden namelijk niet minder als je een periode minder in de auto zit, en dus hanteren de meeste leasebedrijven een minimum van 10.000 gereden kilometers per jaar. Ook bij het afsluiten van een hypotheek kan private leasen in je nadeel werken: de bank ziet de maandelijkse kosten als een lening, en kan je dus minder hypotheek bieden dan wanneer je een eigen auto hebt.

Foto: Tumisu/Pixabay