Processen versnellen met AGV-voertuigen van KUMATECH

GRONINGEN – Om te concurreren tegen productie in landen met lagere lonen én om werkgelegenheid in eigen land te behouden, is het van belang om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten en te automatiseren. Het in Bakel (NB) gevestigde KUMATECH automatiseert logistieke handelingen via zogenoemde AGV’s (Automated Guided Vehicles ofwel Automatisch Geleide Voertuigen), opslagtorens en palletdispensers.

Het is een bekend probleem voor veel bedrijven: heftruckchauffeurs moeten orders continu verplaatsen tussen verschillende locaties binnen de fabriek. Dit kan gaan om pallets, dozen of andere verpakkingseenheden. De jaarkosten voor een heftruck kunnen worden berekend door rekening te houden met verschillende factoren, zoals de operator, huur van de heftruck, onderhoud en eventuele schades. Het gemiddelde totaalbedrag voor een heftruck inclusief chauffeur is 35 euro per uur. Dit betekent dat de kosten per 8-urige werkdag maar liefst 280 euro bedragen en per jaar 64.400 euro voor slechts één dienst.

‘Tot 80% valt te automatiseren’

De kosten die gepaard gaan met het gebruik van een heftruck kunnen simpel en eenvoudig geautomatiseerd worden. Hierbij is een Automatisch Geleid Voertuig een ideale oplossing, maar desondanks wordt de inzet van AGV’s nog regelmatig (onterecht) beschouwd als te duur of onnodig. En omdat een heftruck flexibeler is in gebruik, wordt er niet vanuit gegaan dat een AGV alle werkzaamheden van een heftruck over kan nemen. In de praktijk blijkt hier de 80/20-regel te gelden: maar liefst 80 procent van de transport door een heftruck met een operator is te met behulp van AGV’s te automatiseren.

Dit betekent dat 80 procent van een 8-urige werkdag op de heftruck vervangen worden door een AGV. Dat zijn 6,4 logistieke uren per dag. En met de kennis dat een heftruck inclusief een operator per jaar gemiddeld 64.400 euro kost en een eerste AGV op ongeveer 50.000 euro uitkomt, is een AGV al in een jaar terugverdiend. Maar ook als een AGV minder uren wordt ingezet, kan het voor veel bedrijven al interessant zijn. Een AGV maakt namelijk geen bedrijfsfouten, drinkt geen koffie, is nooit ziek en werkt de klok rond. Dat maakt dat een AGV dus een zeer hoge return on investment heeft.

AGV’s: Tom, Jack, Jim en Joe

Eigenlijk zijn AGV’s dus niets minder dan hardwerkende en goedkope collega’s. Bovendien hebben de Automated Guided Vehicles van KUMATECH ook nog eens leuke namen gekregen als Tom, Jack, Jim en Joe.

Foto: falco/Pixabay