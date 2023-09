Productiviteit op kantoor bevorderen? Dit kun je doen!

GRONINGEN – De sfeer en indeling van een kantoorruimte kunnen een enorme invloed hebben op de productiviteit en het welzijn van werknemers. Een goed ingericht kantoor gaat verder dan alleen maar het plaatsen van bureaus en stoelen. Het gaat om het creëren van een ruimte waar medewerkers zich op hun gemak voelen, optimaal kunnen presteren en ook de nodige ontspanning vinden. Dit komt namelijk hun productiviteit en daarmee resultaten zeker ten goede. Wil je weten hoe je dit aan kunt pakken? Lees dan snel verder. In deze blog delen we de beste tips over hoe je met kantoorinrichting productiviteit kan bevorderen.

Hou het opgeruimd

Een opgeruimd kantoor is een productief kantoor. Orde en netheid bevorderen de concentratie en verminderen afleidingen. Probeer het aantal items op bureaus te beperken. Dit geeft werknemers de ruimte om te ademen en zich te concentreren op hun taken. Gebruik opbergbakjes en lades om pennen, notitieblokken en andere kantoorbenodigdheden te organiseren. Zorg dat er genoeg ruimte is voor opbergen. Zo hou je het netjes. Hou daarbij regelmatig een grote schoonmaak. Een schone ruimte draagt bij aan de algemene gezondheid van de werkomgeving. Plan regelmatige schoonmaakbeurten in, en zorg ervoor dat er altijd schoonmaakbenodigdheden beschikbaar zijn voor algemeen gebruik.

Zorg voor ergonomie

Ergonomie is niet zomaar een modewoord; het is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Zorg er dan ook voor dat je zorg voor ergonomie op de werkvloer. Dit kun je op de volgende manieren realiseren:

Verstelbare bureaus: Staand werken kan een welkome afwisseling zijn voor medewerkers. Investeer in in hoogte verstelbare bureaus, zodat werknemers kunnen kiezen tussen zittend en staand werken.

Ergonomische stoelen: Een goede stoel is cruciaal. Zorg ervoor dat stoelen verstelbaar zijn en voldoende ondersteuning bieden aan de onderrug.

Positie van het scherm: Beeldschermen moeten op ooghoogte zijn om nek- en oogspanning te voorkomen. Overweeg monitorstandaards of verstelbare armen om de juiste hoogte en afstand te garanderen.

Licht en zicht: Zorg voor voldoende natuurlijk licht en gebruik indien nodig taaklampen. Het is ook belangrijk dat medewerkers regelmatig pauzes nemen om hun ogen te laten rusten.

Biedt voldoende ontspanning

Tot slot is ook ontspanning erg belangrijk om de productiviteit te bevorderen. Alle werk en geen spel maken het kantoorleven saai en vermoeiend. Ontspanning is noodzakelijk voor de mentale gezondheid en creativiteit. Dit kun je op de volgende manieren toepassen in je kantoorinrichting:

Kantine inrichting: Creëer ruimtes waar werknemers even kunnen ontspannen. Dit kan een eenvoudige bank zijn, een boekenhoek of zelfs een ruimte met zitzakken.

Planten en groen: Groen in het kantoor kan helpen om stress te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Overweeg verschillende soorten planten, afhankelijk van het licht en onderhoud.

Recreatieve activiteiten: Overweeg een tafeltennistafel, een dartbord of zelfs gezelschapsspellen. Dit soort activiteiten kan helpen om de geest te ontspannen en het teamgevoel te versterken.

Stilte zones: Terwijl sommige mensen ontspanning vinden in activiteiten, hebben anderen stilte nodig. Zorg voor stille ruimtes waar werknemers zich kunnen terugtrekken voor wat rust of meditatie.

Foto: 27707/Pixabay