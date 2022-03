Psilocybine: alles over de werking van paddo’s en truffels

GRONINGEN – Het imago van psychedelische drugs lijkt sinds een aantal jaren positief aan het veranderen te zijn. Volgens verschillende onderzoeken zouden sommige psychedelica namelijk positieve effecten kunnen hebben op de geestelijke gesteldheid van de mens.

Vanuit de wetenschap lijken we steeds vaker positieve effecten van psychedelische drugs te horen, zoals paddo’s en truffels. Maar wat zijn dit nu eigenlijk? Simpelweg zijn paddo’s en truffels paddenstoelen met een psychedelische werking. Dit houdt in dat de bewustzijnstoestand tijdens het gebruik van deze psychedelica voor enige tijd verandert, waardoor emoties, gehoor, zicht en tijd op een andere manier kunnen worden waargenomen.

De effecten van psychedelica

De psychedelische werking van ontstaat door de stoffen psilocybine en psilocine. In het lichaam worden deze psychedelische stoffen omgezet, waardoor de activiteit in de hersenen verandert. Waar onze zintuigen normaal gesproken langs elkaar lopen, kunnen ze tijdens een zogenoemde trip meer samenvallen. Daardoor kun je kleuren en geluiden bijvoorbeeld veel intenser waarnemen. Of je kunt oppervlakken op een andere manier waarnemen, zoals driedimensionaal of draaiend.

Minder stress, angst en druk?

Er wordt steeds meer bekend over de (positieve) effecten van psychedelica. Zo zou het ervaren van een trip ervoor kunnen zorgen dat je gedachten opzij gezet kunnen worden. Het gebruik van de paddo’s zou er op die manier voor kunnen zorgen dat je emoties in positieve zin kunnen worden beïnvloedt, waardoor gevoelens van stress, angst en druk verminderd zouden kunnen worden.

Nieuwe, positieve denkwijzen?

Doordat onze hersenen tijdens een trip andere verbindingen maken dan normaal gesproken, zou je dingen dus vanuit een hele andere invalshoek kunnen bekijken. Dit kan ervoor zorgen dat negatieve emoties of negatieve eigenschappen kunnen worden omgezet in positieve. Hierdoor kan het gebruiken van psychedelica mogelijk leiden tot een andere, meer positieve en creatieve denkwijze. En deze denkwijze zou ook na het gebruik van de psychedelica in stand kunnen blijven.

Meer info over psychedelica

Hoewel er dus steeds meer positieve effecten van psychedelica bekend worden, zijn paddo’s en truffels in Nederland nog steeds illegaal. Maar je kunt wel zogenoemde magic truffels kopen. Deze zijn namelijk wél legaal en bevatten dezelfde werkzame stoffen. Maar laat je bij paddo’s en truffels altijd goed voorlichten en wees je bewust van de risico’s. Bel bij vragen over psychedelica met een medewerker van de Drugs Infolijn voor een persoonlijk gesprek. Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 0900-1995 (10ct/min + de kosten van je mobiele telefoon).

Foto: aitoff/Pixabay