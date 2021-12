Rijksoverheid start campagne over RI&E-verplichting

GRONINGEN – Om de bekendheid van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te vergroten, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een campagne gestart.

Werkgevers weten hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van het bedrijf. Echter, minder ondernemers weten dat zij wettelijk verplicht zijn om een arbobeleid te hebben om een goede gezondheid van hun medewerkers te kunnen waarborgen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis staat gezondheid op ieders netvlies en een RI&E staat aan de basis van een goed arbobeleid. Maar vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. De campagne Route naar RI&E van de Rijksoverheid moet daar verandering in brengen.

Wat is een RI&E?

In een RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om bedrijfsongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. Dat is van belang voor de medewerkers en het bedrijf. Het zorgt namelijk niet alleen voor minder ziekteverzuim, maar leidt ook tot een verhoogde productiviteit en werkplezier.

Is RI&E verplicht?

Het is wettelijk verplicht dat iedere werkgever een RI&E moet hebben. Wanneer een werkgever geen RI&E heeft, is dat direct beboetbaar. Het Ministerie van SZW heeft de Route naar RI&E opgezet op meer ondernemers bewust te maken van de RI&E- verplichting. Onderdeel daarvan is dat de Inspectie SZW de komende periode meer en strenger op de aanwezigheid ervan controleert.

Wie is verantwoordelijk?

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van een RI&E. Hiervoor dient een stappenplan gevolgd te worden, waarbij resultaten schriftelijk moeten worden vastgelegd. De werkgever zal moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedere werknemer, dus bijvoorbeeld ook aan flexwerkers en uitzendkrachten.

Een RI&E opstellen

Bij het doorlopen van het stappenplan van de RI&E kan een werkgever zich laten bijstaan door deskundige medewerkers, zoals de preventiemedewerker(s) binnen het bedrijf. Ook een ondernemingsraad of (andere) personeelsvertegenwoordiging kunnen adviseren. Deze partijen hebben namelijk ook instemmingsrecht op de RI&E. Daarnaast kunnen werkgevers uiteraard gebruik maken van (aanvullend) advies van de arbodienst of een arbodeskundige. En via het internet zijn er diverse websites waarop RI&E-aanbieders met elkaar kunnen worden vergeleken.

Route naar RI&E

De campagne Route naar RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E. Steunpunt RI&E bestaat uit vakbond FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Foto: jarmoluk/Pixabay