Rolstoeltoegankelijk in Groningen op de kaart!

GRONINGEN – In de bruisende stad Groningen staat Toegankelijk Groningen, oftewel de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG), in de frontlinie van gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap. Lees hier over de inzet van WTG en een lichtend voorbeeld in de provincie Groningen: Hotel het Nieuwe Ambt. Het rolstoelvriendelijke hotel in Bellingwolde dat dit jaar zal worden geopend en dat een gids ontwikkelt met vermelding van rolstoelvriendelijke plekken in Groningen.

De missie van WTG

De WTG, een netwerk van inwoners met een handicap in Groningen, werkt aan het concretiseren van het VN-verdrag met betrekking de rechten van personen met een handicap. Als ervaringsdeskundigen dragen ze hun expertise bij aan deze missie. WTG omarmt diversiteit en solidariteit als de sleutels tot succes.

Hoewel de organisatie zich bewust is van de beperkingen van het indelen in groepen, zijn er wel categorieën aangemaakt voor inzicht. De WTG deelt, zoals te zien op de website, mensen met een handicap in, in vijf ‘bloedgroepen’:

Mensen met een fysieke handicap, chronische ziekte en/of mobiliteitsbeperkingen

Blinden en slechtzienden

Doven en slechthorenden

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een psychische handicap

Wat doet de WTG

Samen streven ze naar een inclusieve vertegenwoordiging, waarbij respect voor verschillen wordt gecombineerd met solidariteit. WTG richt zich op de domeinen die belangrijk zijn voor alle inwoners van Groningen. Ze adviseren beleidsmakers en dragen bij aan de uitvoering van projecten, zowel op gemeentelijk niveau als voor bedrijven en ondernemers. Hun brede ervaringskennis is van onschatbare waarde.

Zo helpen ze bijvoorbeeld bij:

Het bevorderen van toegankelijkheid in de horeca en bij winkeliers

Bijdragen aan de toegankelijkheid van verkiezingen

Het voorzien van ondertiteling voor raadsvergaderingen

Herinrichting van openbare ruimtes

Het ontwikkelen van beleid voor toegankelijkheid bij evenementen

Adviseren over nieuwbouwprojecten

Het verbeteren van mobiliteit voor blinden en slechtzienden

Het verstrekken van fietsstickers voor ontheffing van fietsparkeren in de binnenstad

Het promoten van sporten met een handicap

En ze helpen dus ook de rolstoelvriendelijkheid in Groningen. Voor iemand die in een rolstoel zit, zijn er vaak diverse obstakels, alleen al bij het verplaatsen door een stad. Denk aan afritten die té steil zijn. Dan kan een rolstoelganger er niet vanaf. Ook smalle stoepen met een terras zijn voor rolstoelgangers vaak een hele uitdaging.

Nederlands meest rolstoelvriendelijke hotel

Het hoogtepunt van rolstoelvriendelijkheid in Groningen is wellicht het dit jaar (2023) nog te komen rolstoelvriendelijke hotel Het Nieuwe Ambt, dat streeft naar de hoogste normen op het gebied van toegankelijkheid. Het pand – oude gemeentehuis van Bellingwedde in Bellingwolde – is aangepast met het oog op een luxe ervaring voor rolstoelgebruikers en hun gezelschap. De kantoorpanden zijn veranderd in prachtige hotelkamers. De hotelkamers op de eerste verdieping zijn bereikbaar via een ruime lift.

Van de entree tot de eetzaal, de toiletten en het prachtige verhoogde houten terras, het hotel is volledig toegankelijk met de rolstoel. Daar waar de meeste hotel normaal dan meer een ‘ziekenhuis look en feel hebben’ blinkt dit hotel uit in een luxe uitstraling met aandacht voor details.

De ruime hotelkamers zijn next-level rolstoelvriendelijk, met volledig elektrisch verstelbare bedden, design handgrepen en tweepersoonsbedden voor bijvoorbeeld, ouders, een partner of begeleiders. Elk detail is zorgvuldig ontworpen, zoals wieltjes onder nachtkastjes voor gemakkelijke verplaatsing. Als je dan bijvoorbeeld je met de rug omhooggaat dan is het nachtkastje makkelijk verplaatsbaar, zodat je er alsnog bij kan. Bovendien kunnen gasten diverse spullen die soms nodig zijn, zoals een bedpapegaai reserveren.

De badkamers zijn ruim en voorzien van handgrepen bij het toilet en in de douchecabines. De douches hebben massagejets en er is extra ruimte voor een stalift. Spiegels met touchscreen en goed geplaatste wastafels maken de badkamer compleet.

Voorzieningen in het rolstoelvriendelijke hotel

Drempelloze brede doorgangen overal

Ruime hotelkamers, zowel slaapkamers als badkamers

Volledig elektrisch verstelbare bedden met design handgrepen

Toiletruimtes met beugels

Extra grote douchecabines met massagejets

Wastafels op de juiste hoogte en touchscreen spiegels

Mogelijkheid tot reserveren van een bedpapegaai, stalift en opklapbare rolstoel

Verhuur van een luxe grote rolstoelbus met lift voor één rolstoelgebruiker en drie passagiers, inclusief airconditioning en veiligheidsgordels. Ook geschikt voor wat zwaardere personen

Verder zijn er nog genoeg plannen in het hotel: er is een sauna die ook aangepast wordt zodat een rolstoelgebruiker hier ook kan genieten.

Aanmelden voor Groningse Rolstoelvriendelijke Plekken Gids

We spraken de eigenaar van Het Nieuwe Ambt – Frieda Hillebrand – nog even en ze vertelde ook over haar idee voor de ‘Groningen Rolstoelvriendelijke Plekken Gids’. Tip: zie ook het vorige interview met haar. De 84-jarige bevlogen eigenaar van het dit jaar te openen hotel begrijpt dat er meer gedaan moet worden om Groningen rolstoelvriendelijk te maken.

Ze is zich door haar partner – die jaren geleden eenzijdig verlamt raakte en daardoor in een rolstoel belandde – bewust van waar je ‘tegen aanloopt’ als rolstoelgebruiker. Een voorbeeld is toen ze met haar partner Jim in rolstoel en familie van hem stoelen – naast elkaar- hadden gereserveerd bij een zaal van één van grootste entertainmentbedrijven in Groningen. Ze hadden een speciale rolstoelticket. Alleen uiteindelijk bleek er geen plek en werd gehusseld en kwamen ze allemaal verspreid in de zaal terecht. Daarbij kwam Jim met de rolstoel op een plek die nooit door de brandweer zou zijn goedgekeurd.

Aan de ene kant is Frieda iemand die innovaties omarmt, maar ze ziet tegelijkertijd het belang van het behouden van de menselijke maat. In een wereld waarin we steeds slimmer werken en dit gestimuleerd wordt door bedrijven als IrisECM is het belangrijk dat we ook de menselijkheid niet vergeten.

Daarom ontwikkelen ze bij Het Nieuwe Ambt de Groningse Rolstoelvriendelijke Plekken Gids. Ondernemers en eigenaren van openbare plaatsen worden aangemoedigd zich aan te melden voor vermelding in deze gids, zodat zowel rolstoelgebruikers als anderen de prachtige stad Groningen kunnen verkennen.

Heb je nog vragen over de mogelijkheden in dit hotel, wil je je aanmelden voor een vermelding in de Groningse Rolstoelvriendelijke Plekken Gids of wil je een mailtje ontvangen al het hotel is geopend? Neem dan gerust contact met hen op. Ze staan klaar om je te helpen.

Toegankelijk Groningen, vertegenwoordigd door WTG, neemt de leiding in het bevorderen van rolstoelvriendelijkheid in de stad. Het nog te komen rolstoelvriendelijke hotel is een lichtend voorbeeld van inzet voor inclusiviteit en luxe. Groningen steeds gastvrijer maken voor mensen met een handicap, dat is een ontwikkeling waar we allemaal van kunnen genieten.

Rolstoelvriendelijk aan zee

Er is nog veel mogelijk als het aankomt op het rolstoelvriendelijker maken van Groningen. Daarbij attendeert Frieda ons nog even op de situatie in Griekenland. Daar is men druk met het rolstoelvriendelijk maken van honderden stranden, mede gefinancierd door de Europese Unie. Mensen kunnen soms zelfs met rails met de rolstoel het water in. Frieda: ‘Het zou toch mooi zijn als dat in Groningen ook kan.’

Foto: MabelAmber/Pixabay