‘Rug-, nek- en schouderklachten nemen toe door thuiswerken’

GRONINGEN – Het aantal rug-, nek en schouderklachten door thuiswerken neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Uit een enquête onder 2.500 leden blijkt dat 41 procent sinds het thuiswerken (meer) last heeft van zijn of haar rug, nek of schouder.

Door het coronavirus is werken vanuit huis de norm geworden, maar lang niet iedereen werkt vanaf zijn of haar thuiswerkplek voldoende comfortabel. Men zit vaak verkeerd, beweegt te weinig en/of heeft niet de juiste kantoorproducten. Het aantal werknemers met rug-, nek- of schouderklachten is sinds de crisis dan ook sterk toegenomen. Uit het onderzoek van CNV blijkt dat een op de vijf thuiswerkers daarom inmiddels geregeld een bezoek aan de fysiotherapeut brengt. En dat zijn verontrustende cijfers.

‘Explosie aan rugklachten’

De resultaten van een recenter onderzoek van de TU Delft en TU Eindhoven benadrukt dat het aantal (fysieke) klachten bij thuiswerkers toeneemt. Van de 40.000 thuiswerkers die ondervraagd is, blijkt dat bijna een derde (28 procent) gezondheidsklachten ervaart. De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) spreekt zelfs van een ‘explosie aan rugklachten’ sinds de coronacrisis en chiropractoren geven de schuld hiervan aan het vele stilzitten. Zitten wordt tegenwoordig wel het nieuwe roken genoemd en daarom wijzen gezondheidsexperts al jaren op het belang van voldoende bewegen.

Voldoende bewegen

Het blijkt dat thuiswerkers gemiddeld langer zitten dan op kantoor: we worden thuis minder vaak afgeleid en verplaatsen ons minder doordat al het werk vanaf één plek kan worden verricht. We fietsen bovendien niet meer naar kantoor en lopen dus ook niet meer naar de kantine voor koffie en een praatje. Het is van belang om die beweging daarom in andere dingen te zoeken. Thuiswerkers wordt aangeraden om dagelijks voldoende te blijven bewegen, bijvoorbeeld door regelmatig pauze te nemen en even achter het scherm weg te gaan om een wandeling te maken.

De juiste zithouding

Ook een goede zithouding is minstens net zo belangrijk om lichamelijke klachten te voorkomen. Er bestaan hiervoor speciale kantoorproducten, zoals een ergonomische bureaustoel, een bureau dat in hoogte verstelbaar is of bijvoorbeeld een standaard voor je laptop. Daarnaast bieden sites als Medicu.nl medische producten die kunnen helpen bij het verlichten van fysieke klachten. Zo kun je daar een TENS apparaat kopen, een zogenaamde rugcorrector of bijvoorbeeld een lange schoenlepel voor als je rugpijn hebt en moeilijk kunt bukken.

Huisarts of fysiotherapeut

Wie fysieke (of mentale) klachten ervaart door het thuiswerken doet er in ieder geval verstandig aan om contact op te nemen met zijn of haar huisarts of bedrijfsarts. De arts kan advies geven en bij fysieke klachten aan bijvoorbeeld nek, rug, armen of schouders eventueel doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Heb je last van lichamelijke klachten? Blijf er dan niet mee zitten.

Foto: Toa Heftiba/Unsplash