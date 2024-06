Sandrine Röell nieuwe regiomanager Go-Kids Groningen en Friesland

GRONINGEN – Per direct gaat Sandrine Röell uit Sneek aan de slag als de nieuwe regiomanager voor Go-Kids Friesland en Groningen. Sandrine zal zich inzetten om het platform verder uit te breiden en kindvriendelijke activiteiten in de regio te promoten.

Go-Kids is een platform dat aanbieders van kindvriendelijke activiteiten helpt om hun aanbod onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. De doelgroep bestaat uit ouders, verzorgers en grootouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Het platform biedt een overzicht van diverse activiteiten, variërend van sport en spel tot culturele uitstapjes en educatieve evenementen. Naast de website heeft Go-Kids ook een handige app waarmee gebruikers gemakkelijk activiteiten kunnen vinden en plannen.

Met haar passie voor kindvriendelijke activiteiten en haar lokale betrokkenheid, is Sandrine vastbesloten om ervoor te zorgen dat gezinnen in Friesland en Groningen altijd iets leuks en leerzaams kunnen vinden om te doen. “Ik ben ontzettend enthousiast om deel uit te maken van Go-Kids en kijk ernaar uit om samen te werken met lokale aanbieders om het beste aanbod voor kinderen in onze regio te presenteren,” aldus Sandrine Röell.

Go-Kids nodigt aanbieders van kindvriendelijke activiteiten uit om hun tips en suggesties te delen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er altijd iets leuks te beleven is voor kinderen in Friesland en Groningen.

Voor meer informatie, neem contact op met Sandrine Röell via sandrine@go-kids.nl of bezoek de website en app van Go-Kids op www.go-kids.nl.

Foto: Go-Kids (ingezonden)