Schenk belastingvrij: Deze zakelijke giften zijn aftrekbaar

GRONINGEN – Als bedrijf zijn er verschillende soorten giften die je kunt doen. Welke belastingregels komen bij deze verschillende vormen van giften kijken? En zijn alle giften fiscaal aftrekbaar? In dit artikel lees hier meer over.

Allereerst is het van belang om de verschillende vormen van giften te definiëren. Wanneer men vanuit een bedrijf een geldbedrag (of iets anders met waarde) aan een andere partij geeft, wordt er gesproken van een donatie. Denk hierbij aan een donatie aan een goed doel of de lokale voetbalvereniging. Een andere vorm van een gift is bijvoorbeeld een relatiegeschenk of een geschenk aan personeel.

Wel of geen zakelijk belang?

Wie vanuit een eenmanszaak zakelijk giften doet, kan deze volledig aftrekken bij de Belastingdienst mits er sprake is van een zakelijk belang. Hiermee wordt bedoeld dat het een nuttige bijdrage moet leveren aan de bedrijfsvoering. Een voorbeeld hiervan is het sponsoren van de tenues van de eerder genoemde lokale voetbalvereniging. Voor wie gebruik maakt van de mkb-winstvrijstelling, hoeft 14% van zowel de winst als de kosten niet te worden meegerekend. Met ‘volledig aftrekbaar’ wordt dus bedoeld dat er 86% van de gift mag worden afgetrokken.

Voorwaarden aftrekbare gift

Bij het doen van giften zonder zakelijk belang, oftewel giften uit vrijgevigheid, gelden bij eenmanszaken dezelfde regels als voor particulieren. Deze giften zijn in dat geval aftrekbaar via de inkomstenbelasting. Maar niet elke gift met een zakelijk belang is aftrekbaar. De giften moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Hieronder vind je een aantal van deze voorwaarden op een rijtje:

Giften in contant geld zijn niet aftrekbaar;

Periodieke giften zijn helemaal aftrekbaar;

Een gift is een geheel vrijwillige bijdrage;

De ontvanger levert geen tegenprestatie;

Er is een schriftelijk bewijs van de gift(en);

De gift gaat naar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gewone en periodieke giften

Het is van belang om te weten dat er een verschil is tussen periodieke en gewone giften. Gewone giften zijn eenmalige of sporadische giften. Hiervoor geldt altijd een minimum- en maximumbedrag dat afhankelijk is van het drempelinkomen. Een gewoon gift is deels aftrekbaar, mits het aan de volgende eisen voldoet: het bedrag moet tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen liggen én het minimumbedrag is 60 euro. Periodieke giften zijn daarentegen volledig fiscaal aftrekbaar. Een gift is periodiek wanneer men jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling schenkt. Deze giften zijn enkel volledig aftrekbaar als dit bedrag minstens 5 jaar betaalt wordt en dat vastgelegd is in een overeenkomst met de ontvanger of bij de notaris.

Meer weten over giften? Raadpleeg dan de website van de Belastingdienst of vraag advies aan een financieel adviseur omdat de regels en voorwaarden omtrent giften aan verandering onderhevig zijn.

Foto: viarami/Pixabay