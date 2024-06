Seminar ‘Wat doet Groningen voor eenzame jongeren?’

GRONINGEN – De mentale gezondheid van de jeugd staat ernstig onder druk. Voor 12% van de jongeren tussen de 12 en 30 jaar is eenzaamheid een probleem. Zij voelen zich dag-in-dag-uit alleen en weten niet hoe ze dat kunnen doorbreken. Stichting Join Us gelooft dat we samen jongeren sociaal sterker kunnen maken. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid bij dit mini-seminar levert een significante bijdrage aan het aanpakken van eenzaamheid bij jongeren.

“Met je vrienden op vakantie gaan of je verjaardag vieren. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het écht niet voor iedereen!”, aldus Jolanda van Gerwe (directeur-bestuurder Join Us). “In Nederland zijn er meer dan 535.000 jongeren met eenzaamheidsgevoelens. Ze hebben een duwtje in de rug nodig om op sociaal vlak weer beter in hun vel te zitten.

Weinig moeite, veel impact

Wij organiseren op 17 juni een mini-seminar in Groningen op het kantoor van Univé. Tijdens deze sessie delen jongeren hun persoonlijke ervaringen met eenzaamheid. Wat doet het met je en hoe kun je weer in verbinding komen met zowel jezelf als de jongeren in je omgeving? Daarnaast zal Join Us spreken over de preventieve en complete eenzaamheidsaanpak die we met succes in steeds meer Nederlandse gemeenten inzetten.

Join Us laat jongeren meedoen

Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Dat doen ze door jongeren van 12 tot 30 jaar samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden. Join Us is actief in 80 Nederlandse gemeentes, biedt een online programma en heeft een eigen community.

Voor meer informatie over het mini-seminar eenzaamheid aanpakken bij jongeren kan contact worden opgenomen met Hanneke Latijnhouwers via hanneke@join-us.nu of 06 4316 7964.

Foto: Join Us (ingezonden)