Sfeerhaard als duurzaam alternatief voor houtkachel

De zomervakantie vloog voorbij en over een kleine maand staat de herfst alweer voor de deur. Hoog tijd dus om het binnen weer gezellig te maken. En hoe beter dan met een heuse sfeerhaard? En dat hoeft niet per se een traditionele sfeerhaard te zijn. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische sfeerhaard om de woonkamer gezellig, knus en comfortabel te maken.

Elektrisch wint aan populariteit

Waar voorheen een echte houtkachel in trek was, wint de elektrische sfeerhaard steeds meer aan populariteit. Niet alleen vanwege het feit dat veel woningen tegenwoordig geen mogelijkheid meer hebben voor een open haard, maar ook omdat een elektrische haard een veilig alternatief biedt. Er gebeuren namelijk regelmatig ongelukken met een bio-ethanol sfeerhaard, vooral als de ethanol is opgebrand en men de haard blijft bijvullen.

Een elektrische haard doet dus niet onder ten opzichte van een traditionele sfeerhaard. En los van de veiligheid, warmte en comfort biedt het nog een aantal voordelen. Zo ben je geen tijd meer kwijt aan het bijvullen met houtblokken en hoef je ook het vuur niet in de gaten te houden. Jij bepaalt wanneer de haard aan en uit gaat. Bovendien stinkt de kamer niet meer naar rook en verwarm je de (woon)kamer op een aanzienlijk duurzamere manier dan via een authentieke houtkachel.

Voor elk type interieur

Elektrische sfeerhaarden zijn verkrijgbaar in diverse soorten en maten. Voor elk type interieur is er wel een geschikte haard te vinden, van een vrijstaand model of een inbouwhaard in een schouw, tot een doorkijkhaard of inzethaard. Bovendien past een elektrische haard in elke kamer, dus ook in de slaapkamer kan het voor een gezellige sfeer zorgen. Het enige wat je nodig hebt is namelijk een stopcontact.

Foto: Victoria Borodinova/Pixabay