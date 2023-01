Sieraden verkopen voor het aanvullen van financiële buffer

GRONINGEN – In een periode waarin veel Groningse huishoudens het financieel zwaar hebben, wordt driftig naar mogelijkheden gezocht om de financiële buffer aan te vullen. Veel gezinnen hebben deze buffer de afgelopen maanden aan moeten breken om de vaste lasten te kunnen blijven betalen.

De steeds verder opgelopen energieprijzen en de toenemende kosten voor de wekelijkse boodschappen maken dat het salaris alleen niet langer voldoende is om rond te komen. Een van de mogelijkheden die men heeft om meer financiële ruimte te creëren is het verkopen van bezittingen. Onder meer de inkoop van sieraden door goudhandelaren nam toe de laatste anderhalf jaar. Dat blijkt uit een artikel van Business Insider Nederland. Het verkopen van sieraden is interessant, daar de prijs van goud en zilver toegenomen is. Dat laatste is het gevolg van onrust op de wereldwijde beurzen, wat weer volgt uit het verhogen van de rente door de verschillende centrale banken (o.a. FED en ECB).

Taxeren en verkopen van sieraden die niet gebruikt worden

Een eerste stap bij de verkoop van sieraden is het laten taxeren ervan. Veel van deze inkopers van goud en zilver bieden die mogelijkheden, waarbij uitsluitend gekeken wordt naar het gewicht van het sieraad. Op basis van het gewicht wordt een prijs bepaald, rekening houdend met de huidige goudprijs. Antieke sieraden verkopen kan na taxatie direct aan zo’n inkoper. Het alternatief is het aanbieden van de sieraden aan particulieren. Nadeel daarvan is dat men op voorhand niet precies weet op een geïnteresseerde koper betrouwbaar is. Meer dan eens blijkt dat laatste niet het geval te zijn. Door de sieraden aan een inkoper aan te bieden, krijg je er direct een reëel geldbedrag voor terug. Naast de mogelijkheid om sieraden aan te bieden bij een inkoper, kun je er ook terecht met bijvoorbeeld zilveren munten.

Sieraden verkopen van een overleden dierbare

Het verkopen van sieraden is niet alleen interessant als de sieraden niet meer gedragen worden. Denk ook aan de sieraden die men ontvangt na het overlijden van een dierbare. Het is vaak ondoenlijk om alle sieraden te houden; veel vaker wordt een losse ketting, armband of een horloge gehouden. De rest van de sieraden wordt verkocht, om hetgeen dit oplevert vervolgens te verdelen onder de nabestaanden.

Andere bezittingen verkopen aan opkopers

Naast de mogelijkheid om sieraden en bijvoorbeeld zilveren munten te verkopen, kun je kijken welke bezittingen je nog meer kunt missen. Denk aan de verkoop van een tweede televisie die momenteel in de slaapkamer hangt. Ook voor deze elektronische apparaten zijn inkopers te vinden in de stad Groningen. Het levert je vaak een paar tientjes tot maximaal een paar honderd euro op, afhankelijk van de aangeboden apparatuur. Een welkome aanvulling aan de financiële buffer, zeker wanneer de apparatuur nauwelijks nog gebruikt wordt.

Foto: Designed by Freepik