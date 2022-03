Spaans leren in Groningen, of ergens anders

GRONINGEN – Spaans is een echte wereldtaal! Zo’n 400 miljoen mensen spreken Spaans als moedertaal en ongeveer 60 miljoen spreken het als tweede taal. Het wordt in maar liefst 21 landen gesproken. Het is dus erg handig om je het Spaans eigen te maken. Een taal is de deur naar de achterliggende wereld met de mensen en de cultuur. Beheers je de taal, dan is een groot deel van de wereld ineens veel toegankelijker voor je. Je kunt een praatje maken tijdens je vakantie, gemakkelijker zaken doen en je maakt veel sneller contact met je buren. Dat maakt je verblijf in een Spaanstalig land veel leuker en interessanter!

Cursus volgen in Groningen

Tijd dus om een cursus te doen! Wil je Spaans leren in Groningen, maar weet je niet hoe je dat aan moet pakken? Geen probleem! Er zijn genoeg leraren Spaans in Groningen die jou met alle toewijding willen lesgeven. Je vindt hele goede leerkrachten bij Superprof. Zij kunnen je bijles geven, je spreekvaardigheid verbeteren of je een complete online cursus geven. Het handige is dat je kunt kiezen voor les op locatie of online via de webcam. Zo kun je leren wanneer en waar je wil! Voordat jij naar Spanje of een ander Spaantalig land vertrekt, kan je al een voorsprong hebben op de lokale taal!

Zakelijk

Wil je bij een internationaal bedrijf werken? Dan is het heel fijn als je ‘Spaans’ ook op je cv kunt zetten, dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Ook op zakelijk vlak wordt het Spaans namelijk steeds belangrijker. Dit komt door de globalisering en door het feit dat er steeds meer zaken wordt gedaan met Spaantalige landen, bijvoorbeeld in Zuid Amerika. Dit geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Wil je een product importeren, of juist exporteren, dan is het veel handiger om Spaans te kunnen spreken dan het Engels. Het beheersen van de Spaanse taal verhoogt jouw carrièremogelijkheden en je kans om aangenomen te worden voor je droombaan.

Cultuur

Wil je graag kennismaken met de cultuur van een land en écht contact maken met de locals, dan is beheersing van de taal echt een must. Taal maakt namelijk onderdeel uit van de cultuur. Waarschijnlijk kun je je tijdens een vakantie prima redden in het Engels, maar de kans dat je dan vooral de toeristische trekpleisters te zien krijgt is groot. Wil je ook doordringen tot de Spaanse kunst, muziek, film en literatuur? Met een vertaling of ondertiteling zal je niet hetzelfde zien en beleven als wanneer je daadwerkelijk het verstaat en begrijpt. Wanneer je gaat wonen in een Spaanstalig land, wordt het nog belangrijker om Spaans te spreken. Dan dring je pas echt door tot het land en leer je de inwoners kennen. Niet alleen op het gebied van cultuur en historie, maar vooral ook de cultuur van de gewone mensen. Dus zal je pas echt een thuisgevoel kunnen creëren als je de taal beheerst.

Niet heel erg moeilijk

Het leuke is dat de Spaanse taal niet erg ingewikkeld is. Vooral niet wanneer je veel kunt oefenen met je online leerkracht. Met een goede inzet voor je cursus en door regelmatig Spaans te spreken met iemand in je omgeving of tijdens je online lessen, is het niet moeilijk om het je eigen te maken. Spaanse woorden hebben hun oorsprong, net als bijvoorbeeld Nederlands en Engels, in het Latijn. Je ziet dus al heel snel het verband en je woordenschat gaat dan ook in snel tempo vooruit. Ook de grammatica is niet overdreven moeilijk dus met een goede online cursus heb je het Spaans zo ‘perfecto’ onder de knie!

Foto: Brooke Cagle/Unsplash