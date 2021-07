Spanje; een rijke geschiedenis en grote variëteit aan wijnen

GRONINGEN – Spanje is met meer dan 1,2 miljoen hectare aan wijnbouwland qua oppervlakte het grootste wijnland ter wereld.

Vanwege vele grote droge wijngebieden waar de opbrengst aan wijn maar laag is, staat het land wat betreft wijnproductie op de derde plaats ter wereld. In het land groeien vele verschillende soorten druivenrassen, wat verklaart dat uit Spanje een enorme variëteit aan wijnen komt. Het aanbod varieert van witte, tot rode, rosé en mousserende wijnen en van lichte en toegankelijke wijnen voor vriendelijke prijzen tot complexe en stevige wijnen met karakter. Spanje heeft het allemaal!

De geschiedenis van Spaanse wijn

Spaanse wijn kent een zeer lange en rijke geschiedenis die teruggaat tot voor het begin van onze jaartelling. Er zijn bewijzen dat zo’n 65 miljoen tot 2,6 miljoen jaar gelden er al wijnstokken werden aangebouwd. De wijngeschiedenis van Spanje begint daadwerkelijk nadat het schiereiland Spanje werd veroverd door de Romeinen en het onderdeel ging uitmaken van het Romeinse Rijk. In die tijd was wijn al door velen geliefd en was de productie van wijn in Spanje aanzienlijk. Na de val van het Romeinse Rijk ging het echter bergafwaarts met de wijnproductie in Spanje.

In de middeleeuwen begon de productie weer te groeien en met de ontdekking van de Nieuwe Wereld groeiden de exportmogelijkheden. In de 20ste eeuw raakte Spanje vanwege de Spaanse Burgeroorlog in isolement waardoor geen sprake meer was van concurrentie met wijnen uit het buitenland. Hierdoor bestond er in Spanje geen noodzaak tot kwaliteitsverbetering. Pas in 1975 werd de wijnbouw in het land gemoderniseerd en de toetreding tot de EU in 1986 had een positief effect op de wijnbouw in Spanje. Vanaf dat moment worden steeds meer kwalitatief goede wijnen gemaakt in Spanje en exporteert het land wijn over de hele wereld.

Spaanse wijnstreken, druivenrassen en wijnsoorten

Spanje kent een aantal bekende en minder bekende wijnstreken. De grootste en belangrijkste wijnstreek uit Spanje is Rioja. Deze streek kent bepaalde condities die ideaal zijn voor het verbouwen van wijn. De meest belangrijke druif in dit gebied is de Tempranillo die vaak wordt gecombineerd met de Garnacha of de Mazuelo druif uit dit gebied.



In het hart van Noord-Spanje ligt de wijnstreek Ribera del Duero. Ook in dit gebied is de Tempranillo de meest aangeplant druif. In het gebied worden er voornamelijk rode wijnen geproduceerd maar ook komen en heerlijke rosé wijnen uit deze streek. Naast de Tempranillo worden er ook wijnen gemaakt van de Cabernet Sauvignon, de Malbec en Merlot druif. De streek staat bekend om het produceren van volle, fruitige en complexe wijnen.



Uit de Rueda streek komen van oudsher sherry-achtige wijnen. Tegenwoordig worden hier veelal stille, witte wijnen geproduceerd zoals de Verdejo een aangename frisse en fruitige wijn.



Galicië staat bekend om zijn aromatische frisse wijnen waarbij de witte Albariñodruif een hoofdrol speelt. In het binnenland van de regio worden ook rode wijnen geproduceerd van de Mencía druif.



Wijnstreek Navarra grenst aan Rioja en staat bekend om het produceren van rosé wijnen van Garnacha en Tempranillo druiven. Daarnaast worden hier ook krachtige rode wijnen van deze druiven geproduceerd.



Eén van de meest toonaangevende Spaanse wijnregio’s is Catalonië. De regio kent verschillende klimaatzones en uit de regio komen zowel heerlijke witte, rode, rosé en mousserende cava wijnen van hoge kwaliteit. De Spaanse Cava wijn uit deze regio wordt gemaakt van de cavadruiven Macabeo, Parellada en Xarel·lo.

La Mancha is het grootste wijngebied ter wereld. Voorheen stond de regio vooral bekend om de productie van bulkwijn, nu worden er kwalitatief uitstekende wijnen geproduceerd. Veelvoorkomende druiven zijn de Cencibel, de Garnacha en Cabernet Sauvignon. Een bekende witte druif uit de regio is de Airén. Witte wijnen uit de regio zijn doorgaans zeer toegankelijk.

In Alicante worden mooie fruitige wijnen geproduceerd met een hoog alcoholpercentage. Deze worden geproduceerd van Monastrell druiven in combinatie met hulpdruiven zoals de Bobal, Cabernet Sauvignon, Syrah en Garnacha.

Valencia is voor velen een vrij onbekende wijnregio. Hier worden rode wijnen geproduceerd die bij voorkeur jong worden gedronken. Daarnaast worden hier uitstekende droge witte wijnen geproduceerd.

Rijpingsaanduiding voor Spaanse wijnen

Kenmerkend voor Spaanse wijnen is de rijpingsaanduiding op het etiket van de wijn. Hierop wordt namelijk aangegeven hoe lang een wijn heeft gerijpt:

Crianza duidt aan dat in geval van een rode wijn deze minimaal 2 jaar kelderrijping heeft gehad waarvan ten minste 6 maanden op vat. Voor rosé en witte wijnen geeft deze aanduiding ten minste een jaar klederrijping waarvan 3 maanden op vat weer.

Reserva betekent voor rode wijn dat deze ten minste 3 jaar klederrijping hebben gehad waarvan een jaar op vat. Voor rosé wijnen en witte wijnen betekent dit minstens 2 jaar kelderrijping waarvan 6 maanden op vat.

Gran Reserva duidt voor een rode wijn aan dat deze tenminste 5 jaar heeft gerijpt in de kelder van de bodega waarvan 2 jaar op vat. Bij rosé en witte wijnen betekent dit tenminste 4 jaar kelderrijping en 6 maanden op vat.

Joven betekent jong en in dit geval heeft de wijn minder dan 6 maanden of in het geheel niet op hout gerijpt.

Foto: Harleysboy/Pixabay