Spiritualiteit & psychedelica: Nieuwe openbaringen

GRONINGEN – Wellicht heb je wel een gehoord van Ayahuasca. Het enigmatische brouwsel afkomstig uit Zuid-Amerika, dat mensen meeneemt op zowel een letterlijke als figuurlijke reis. Deze ervaring gaat eerder over het ontdekken van je innerlijke zelf dan over het verkennen van verre oorden. Ayahuasca behoort tot de psychedelische smartdrugs die tijdelijk een geheel andere kijk op de wereld en op jezelf mogelijk maken.

Verbinding tussen Spiritualiteit en Psychedelica

Nieuwsgierige reizigers ontmoeten een sjamaan in de diepten van de jungle en keren terug als herboren zielen. Compleet getransformeerd en met een hernieuwde visie op het leven. Mensen delen hun persoonlijke verhalen via de luchtgolven, in gedrukte bladen en op het witte doek van documentaires. In het gunstigste geval betreft het een kleurrijke, unieke ervaring die lastig te beschrijven is. Aan het andere uiteinde van het spectrum ligt een complete spirituele metamorfose.

Verwevenheid van Spiritualiteit en Omgeving

Laat het duidelijk zijn dat een wereldreis geen vereiste is om een heilzame reis te ondergaan. Smartdrugs zijn in Nederland toegestaan, dus je kan bij je lokale smartshop gewoon truffels kopen. Desalniettemin is de juiste omgeving van groot belang indien je psychedelica wenst te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.

De omgeving, ook wel de setting genoemd, omvat de context waarin je psychedelica consumeert. Tevens is het gezelschap waarmee je bent en de aanwezigheid van een tripsitter van onschatbare waarde. Een tripsitter is een nuchter persoon die je begeleidt tijdens je spirituele reis. Deze persoon vangt je op wanneer emoties hoog oplopen en als je je minder goed voelt. Samen met de ingesteldheid (set) vormt de omgeving (setting) het essentiële raamwerk dat de aard van de ervaring beïnvloedt.

Kies een serene plek om aan je innerlijke ontdekkingsreis te beginnen

De ingesteldheid (set) kun je gemakkelijk associëren met je geesteshouding; het omvat het totale plaatje van factoren op dat moment dat je psychedelica gebruikt. Jouw fysieke gesteldheid, emotionele toestand en voedselinname vallen onder deze noemer. Het is bijvoorbeeld slim om een lege maag te hebben, aangezien dit misselijkheid kan verminderen en de werking van de substantie krachtiger en sneller kan laten intreden. Tevens is het van groot belang om een duidelijke intentie te hebben voordat je de substantie inneemt. Door een existentiële vraag in gedachten te nemen, is het waarschijnlijk dat je deze vraag op een andere manier benadert dan zonder de invloed van paddo’s, truffels of ayahuasca.

Foto: Activedia/Pixabay