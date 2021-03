Spoedteststraat: ‘Samen houden we Nederland open’

GRONINGEN – Om de druk op gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) te verlichten, is een aantal spoedteststraten opgericht waar men zich kan laten testen op covid-19.

Wanneer iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, symptomen vertoont of klachten heeft, is het belangrijk om hem of haar snel op covid-19 te laten testen. Om dit te faciliteren zijn er een klein half jaar geleden diverse spoedteststraten opgezet in Nederland. Een spoedteststraat is een teststraat waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus en op z’n vroegst al na 15 minuten een uitslag krijgen. Zo weet men binnen mum van tijd of er sprake is van een coronabesmetting. Eén van de bedrijven die zich richt op deze spoedtests is Spoedteststraat.nl.

Binnen 15 minuten uitslag

Via Spoedteststraat.nl worden drie verschillende soorten coronatests aangeboden: een spoed PCR-test, een reguliere PCR-test en een antigeen sneltest. “Dit zijn officiële tests die zijn goedgekeurd door de Rijksoverheid en gebruikt worden door de GGD”, vertelt een woordvoerder. “Met de sneltest ontvang je al binnen 15 minuten een uitslag, met een spoed PCR nog dezelfde dag en bij een gewone PCR de eerstvolgende dag tussen 15.00 en 17.00 uur. En elke test duurt slechts 5 minuten.”

Druk op GGD’s verlichten

Met de spoedteststraten wil het bedrijf helpen om de druk op gemeentelijke testlocaties en gezondheidsdiensten te verlichten en tegelijkertijd een sneller alternatief te bieden voor reguliere tests, bijvoorbeeld wanneer iemand dringend met het vliegtuig moet. Om die reden is een van de teststraten gevestigd nabij Schiphol. “Je kunt een coronatest bij ons komen afnemen voordat je op reis gaat of misschien wil je extra voorzichtig zijn rondom familie”, aldus een woordvoerder.

Veiligheid staat voorop

De andere teststraat bevindt zich in Bunnik (Utrecht) en vestigingen in Eindhoven en Rotterdam volgen binnenkort. Maar voor alle locaties geldt dat veiligheid er voorop staat, zo verzekerd een woordvoerder. “Je hoeft bij ons dan ook niet in een lange rij te wachten. Bij ons rijd je simpelweg met de auto door de teststraat, en neem je de test af terwijl je in de auto zit. Doordat je zelf niet uit de auto hoeft te komen beperk je contact met anderen. Bovendien ben je binnen maximaal 10 minuten klaar.”

‘Virus krijgt geen kans’

Wie zich met spoed wil laten testen, kan via de website een afspraak maken bij een van de testlocaties: kies de gewenste testlocatie, de datum en het tijdstip dat je de test wilt laten afnemen. Maar vanwege de veiligheid kun je maximaal één tijdsblok per persoon reserveren. “Mocht je dus met de hele familie tegelijkertijd willen komen testen, dan moet je voor iedere test een aparte reservering maken”, vertelt een woordvoerder. “Op die manier zorgen we ervoor dat we de mensen in hun eigen bubbel houden, zodat we het virus geen kans geven.”

Speciale PCR-taxi

Wie niet in de gelegenheid is om eigen vervoer te regelen, kan gebruik maken van een speciale PCR-taxi. “Wij zijn dit initiatief gestart met Travel Electric”, legt de woordvoerder uit. “Je wordt dan netjes thuis opgehaald en naar de testlocatie gebracht. De taxi blijft zonder extra kosten op je wachten tot de test is afgenomen. Vervolgens word je ook weer netjes naar huis gebracht. Zo zorgen we ervoor dat onze locaties voor iedereen bereikbaar zijn en houden we samen Nederland open.”

Foto: Blue Tests B.V.