Steeds meer huishoudens hebben slimme verlichting in huis

Steeds meer huishouden in de omgeving Groningen kiezen ervoor om slimme verlichting aan te schaffen in plaats van de reguliere lampen. Het gemak is hiervan de grootste oorzaak, maar wat is slimme verlichting nu eigenlijk en waar dien je op te letten wanneer je besluit slimme lampen te gaan kopen? Je leest het hier!

Wat is slimme verlichting?

Waar het voorheen altijd noodzakelijk was om de lampen in het armatuur te draaien en vervolgens via een muurschakelaar het licht aan- of uit te zetten is dit bij slimme verlichting niet het geval. De slimme lampen zijn verbonden met bijvoorbeeld het WiFi-netwerk in huis en kunnen zich afstemmen op andere slimme apparaten in de woning. De lamp is dus daadwerkelijk ‘slim’.

Waarom slimme verlichting?

Voor veel mensen die overstappen op slimme verlichting is het stukje gemak de grootste drijfveer. Niet telkens op hoeven staan wanneer je een lamp aan wenst te zetten en de lampen eenvoudig met de app of met spraakherkenning besturen is hiervan een mooi voorbeeld. Stel de lampen via een app in met timers en zorg dat de verlichting nooit onnodig aan blijft staan. Laat de lampen automatisch aan gaan wanneer het donker wordt en voorkom zo dat je in een donker, en vooral ongezellig, huis thuis komt.

Let hierop bij het kopen van smart lampen

Net zoals bij elk ander product is het ook bij smart lampen zaak om goed op bepaalde punten te letten voordat je overgaat tot het kopen van de producten. Een aantal van deze punten zijn;

Let op de fitting die u nodig heeft bij de verlichting. Slimme verlichting is te koop met verschillende fittingen. Het zou zonde zijn dat een lamp niet in uw bestaande armatuur past.

Daarnaast dient u ook te letten op bepaalde specificaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de duurzaamheid van een lamp, maar ook aan of deze écht met spraakherkenning te besturen is. Spraakherkenning is namelijk niet bij alle lampen mogelijk.

Foto: Patrick Tomasso/Unsplash