‘Steeds meer mensen bereid CoronaMelder te gebruiken’

GRONINGEN – 100.000 mensen die positief zijn getest op corona waarschuwden via CoronaMelder anderen hierover. Dit blijkt uit cijfers van de GGD. Prof. dr. Wolfgang Ebbers doet onderzoek naar CoronaMelder en is tevreden met het resultaat: “Deze mijlpaal toont aan dat steeds meer mensen bereid zijn de app te gebruiken. Belangrijk, zeker nu we weten dat de Britse variant van het virus nóg besmettelijker is.”



Uit het doorlopende onderzoek van Tilburg universiteit blijkt dat zes op de tien Groningers CoronaMelder nuttig vinden. Want de app zorgt ervoor dat het coronavirus zich minder verspreidt. De GGD’en in Groningen hebben als gevolg van meldingen in de app tot eind november 2.117 coronatesten gedaan. De meeste mensen die een melding in CoronaMelder kregen, kwamen zo sneller in beeld voor het bron- en contactonderzoek.

Zo werkt CoronaMelder

CoronaMelder waarschuwt app-gebruikers die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die achteraf corona blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Wie de app downloadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app weet dus niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent. Ontvang je een melding? Dan geeft de app je het advies om je te laten testen, ook als je geen klachten hebt. Zo voorkom je dat je mensen in je omgeving onbewust besmet. Het gebruik van de app is altijd vrijwillig.

Meer mensen bereikt

Inmiddels downloadden al bijna 4,5 miljoen mensen CoronaMelder. Van de app-gebruikers die zich na een melding laten testen, blijkt één op de tien daadwerkelijk besmet. De afgelopen weken spoorde CoronaMelder in totaal zo’n 1.500 mensen op die geen klachten hadden, maar wel waren besmet. Ebbers: “Zonder de app waren die besmettingen later opgemerkt en hadden de besmette personen tot die tijd voor extra besmettingen kunnen zorgen.”

Eenvoudig downloaden

Als je de app nog niet hebt, kun je hem heel eenvoudig downloaden en gebruiken. Dit doe je zo:

Download de CoronaMelder-app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google Play Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store.

Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet.

Volg de stappen in de introductieschermen.

Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest.

Ontvang je een melding? Dan geeft de app je het advies om je te laten testen.

Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de GGD – wilt melden in de app.

Meer weten over CoronaMelder?

Kijk op www.coronamelder.nl voor meer informatie over CoronaMelder. Voor vragen over de app zelf, kan je ook gratis bellen met de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Deze helpdesk is elke dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur.



Vind je het installeren van de app lastig? Bel de DigiHulplijn op 0800-1508. De DigiHulplijn is elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. De ervaren vrijwilligers helpen je met alle plezier en geduld bij het installeren van de app.

Foto: HvdM/Rijksoverheid