Stichting OOPOEH helpt senioren aan een kwispelend maatje

PROVINCIE – Voor senioren die altijd een hond hebben gehad en bewust geen eigen hond meer nemen, is een oppashond dé ideale oplossing om toch samen met een lieve hond van het mooie zomerweer te genieten.

De zomerperiode is aangebroken. Dit is de tijd dat veel gezinnen op vakantie gaan, de verenigingen en clubs een zomerstop hebben het stil is op straat. Deze tijd wordt door veel senioren als saai en stil ervaren. Stichting OOPOEH, de organisatie die senioren (OOPOEH´s) koppelt aan een oppashondje in de buurt, zet zich deze zomer extra in om senioren (55+) te matchen aan een oppashond om hen samen van het mooie weer en de lange dagen te laten genieten.

Er is voor ieder wat wils in Groningen!

Er zijn momenteel 20 Groningse hondenbaasjes op zoek naar een senior oppas voor hun hond. De ervaren matchmakers van Stichting OOPOEH staan klaar om 55-plussers te helpen bij het vinden van de perfecte match die aansluit bij hun persoonlijke wensen. Of het nu gaat om wekelijks oppassen of af en toe een dagje, een kleine hond of juist een grote hond, er is voor ieder wat wils!

Bij Stichting OOPOEH draait het niet alleen om de zomerse gezelligheid, maar om het opbouwen van duurzame relaties tussen OOPOEH, baasje en hond, ook na de zomer. Zoals de 71-jarige Toos (foto) die toch wel erg naar een kwispelend vriendje verlangde, maar een eigen hond niet zag zitten. Nu geniet ze samen met Puck van het mooie weer: “Wat is er nou fijner dan gezellig samen met een wandelmaatje in beweging te zijn? Een hond dwingt je om van die stoel af te komen en naar buiten te gaan. Zo houd je op een leuke manier vervelende ouderdomskwaaltjes binnen de perken.” Lees hier hun succesverhaal.

Win-win-winsituatie

Stichting OOPOEH zet zich al 11 jaar in voor deze win-win-winsituatie. Ellen Groneman, directeur van Stichting OOPOEH, benadrukt het belang van hun werk: “In de afgelopen jaren hebben we duizenden senioren en honden laten genieten van elkaars gezelschap. Nu het mooi weer is, willen we mensen graag helpen om vaker naar buiten te gaan. Met een vrolijke hond aan je zijde is wandelen een stuk leuker en leg je snel leuke contacten in de buurt. Daarnaast merken we dat onze OOPOEH´s het echt leuk vinden om een baasje uit de brand te helpen.”

Over Stichting OOPOEH

Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Voor dit doel zetten wij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 vliegen in één klap: senioren helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. Senioren die geïnteresseerd zijn in het vinden van een oppashond kunnen zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden op de website van Stichting OOPOEH of bellen naar (020) 785 3745.

Foto: Stichting OOPOEH