Stoepborden: Dé ultieme blikvanger voor buitenreclame

GRONINGEN – Slimme buitenreclame vormt de sleutel tot het bereiken van een breed en gevarieerd publiek in de wereld van marketing en promotie. In een tijdperk waarin de concurrentie om de aandacht van consumenten heviger is dan ooit, is het essentieel om op te vallen te midden van de dagelijkse drukte. Buitenreclame biedt een unieke kans om voorbijgangers op straten, pleinen en winkelgebieden te bereiken met een boodschap die direct opvalt.

Een van de vormen van slimme buitenreclame is een bedrukt stoepbord. Dit is niet alleen een blikvanger; het biedt ook een krachtig communicatiemiddel om op te vallen in de buitenruimte. Of het nu gaat om een beursstand, restaurant, winkel of kantoor; bedrukte stoepborden trekken onmiddellijk de aandacht en leiden potentiële klanten naar jouw bedrijf. Stoepborden zijn verkrijgbaar in verschillende maten, zoals B0, B1, B2, A0 en A1. Ongeacht de maat staat elk model stabiel en heeft deze een transparante folie, waardoor de aankondigingen duidelijk zichtbaar zijn en blijven.

Bedrukte Stoepborden: De ultieme blikvanger

Het grote voordeel van een stoepbord is dat deze letterlijk de ‘in het oog springende’ marketingtool in de buitenruimte is, waarmee het de ideale tool is voor het promoten van een bedrijf, product en dienst. Het bedrukken van stoepborden vergroot de kans om de aandacht te trekken van voorbijgangers en winkelend publiek. Bedrijven als Expofit bieden bovendien een groot assortiment aan stoepborden aan die aan beide zijden te voorzien zijn van een poster met reclame. Deze borden kunnen strategisch worden geplaatst op trottoirs, winkelstraten, marktpleinen, braderieën of zelfs op festivals en zijn zowel binnen als buiten te gebruiken.

Stoepborden met poster

Stoepborden zijn niet alleen geschikt voor restaurants, tankstations of bouwmarkten, maar zijn ook een handige aanvulling op beurzen, congressen, of festivals. De borden zijn namelijk direct te gebruiken en kunnen gemakkelijk worden voorzien van actuele informatie of aanbiedingen. Voor buitengebruik zijn er bovendien waterdichte en windbestendige stoepborden die zorgen voor duurzaamheid en zichtbaarheid, ook bij ongunstige weersomstandigheden. Zo blijven de posters leesbaar, zelfs bij regenachtig weer. Voor extra gemak zijn er stoepborden met wielen beschikbaar, waardoor ze eenvoudig te verplaatsen zijn zonder gedoe met tillen of sjouwen.

Reclamebelasting

Een stoepbord is dus erg belangrijk voor een ondernemer. Maar ondanks dat, maakt de gemeente Groningen het hen wel moeilijk. De gemeente is namelijk voornemens een reclamebelasting in te voeren, omdat reclame verrommeling van de openbare ruimte zou bevorderen. Ondernemers en het winkelend publiek zijn het daar echter niet mee eens en zijn een petitie gestart tegen de plannen. Deze is op het moment van schrijven al meer dan 3.600 keer ondertekend.

Foto: photosforyou/Pixabay