‘Systeem familierecht moet op de schop’, aldus rechter

GRONINGEN – Het systeem van de jeugdbescherming en familierechtspraak moet worden veranderd, dat vertelt rechter Nathalie van Waterschoot van de Rechtbank Amsterdam in juristenblad Mr.

Niet gehoord worden, zorgverleners met een vooringenomen houding en continu van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het systeem van de familierechtspraak en de jeugdbescherming is stroperig en moeizaam. Dat stelt de Amsterdamse rechter Nathalie van Waterschoot toen ze met haar eigen gezin klem kwam te zitten in de raderen van de rechtspraak. Ze besloot na jaren een boekje open te doen in een interview en dat leverde haar een stortvloed van reacties op, zo valt te lezen op de website van de NOS.

Verdriet, leed en wanhoop

In het NOS Radio 1 Journaal vertelt de Amsterdamse rechter dat ze als moeder zelf meerdere malen voor de familierechter heeft gestaan. En dat heeft bij haar en haar gezin voor veel verdriet, leed en wanhoop gezorgd. Maar liefst acht jaar lang kregen ze met langdurige juridische procedures te maken. Zo stond Van Waterschoot bij Bureau Jeugdzorg tegenover medewerkers die dingen opschreven vanuit hun eigen interpretatie. En wanneer ze daar als moeder tegenin ging, werd ze weggezet als de ‘strijdende ouder’. Daarnaast liep ze zelf constant achter de feiten aan, omdat de klachtenprocedures volgens haar vaak niet goed werkten en heel erg lang duurden.

Een structureel probleem

Doordat Van Waterschoot zelf rechter van beroep is, was het voor haar extra lastig om haar eigen ervaringen met familierecht te delen. Ze heeft zich daarom jarenlang stil gehouden, maar omdat haar kinderen inmiddels meerderjarig zijn voelt ze zich genoodzaakt om zich uit te spreken over de gebeurtenissen die haar en haar gezin hard hebben geraakt. Ook omdat ze weet dat het geen op zichzelf staand incident is. Veel ouders en kinderen zitten volgens Van Waterschoot namelijk vast in hetzelfde falende systeem.

Kinderen niet gehoord

Vooral kinderen worden volgens Van Waterschoot niet gehoord. Wanneer zij iets zeggen, worden de vaak teruggestuurd naar de ouder waar echt iets mee aan de hand is. Maar als een kind eerst problemen heeft met één ouder, dan krijgt het volgens Van Waterschoot later vaak ook problemen met beide ouders, omdat het zich nergens meer veilig zou voelen. Ze denkt dat dat onvoldoende wordt herkend. Een familierecht advocaat kan daarbij helpen, maar dat neemt niet weg dat het systeem van familierecht en jeugdzorg echt aan vernieuwing toe is.

Foto: cottonbro/Pexels