‘Talententekort op de Nederlandse Biotech Arbeidsmarkt’

GRONINGEN – Nederland kent op het moment een algemene krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in de biotechnologische industrie is er een recordaantal open vacatures en wordt er relatief vaak gebruik gemaakt van recruiters. Dat meldt Talentmark, specialist in Life Sciences recruitment.

Ondanks de vele vacatures blijft het een hardnekkig probleem om in de Life Sciences branche talentvolle werknemers aan te trekken en te behouden. De COVID-19 pandemie heeft dit probleem verder verergerd. De pandemie heeft de vraag naar vaardige werknemers met specifieke kennis en ervaring namelijk nog verder vergroot. En daarom hebben veel biotech bedrijven zich opnieuw gericht op werving en selectie.

Snelgroeiende sector

Met ongeveer 2.500 bedrijven is de biotech industrie een van de snelst groeiende sectoren in Nederland. Nederland heeft namelijk een strategische positie in Europa, vanwege de huisvesting van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) in Amsterdam én de vele ontwikkelingsmogelijkheden met biotech partners en klanten. De Nederlandse Life Sciences industrie heeft de ambitie uitgesproken om de belangrijkste locatie voor biotech bedrijven in Europa te worden en daarom wordt het ook wel Boston by the North Sea genoemd.

‘Expertise is cruciaal’

Werknemers met de juiste vaardigheden zijn van cruciaal belang in deze snelgroeiende sector, vooral in de biotechnologiesector. Naast de groeiende vraag naar vaccinontwikkeling als gevolg van COVID-19, verwacht Talentmark een snelle groei van de markt voor cel- en gentherapie. Beide gebieden vereisen vergelijkbare expertise. Maar ook vóór de pandemie werd de biotech industrie al steeds populairder vanwege veelbelovende innovaties en een toename in investeringen.

Hevige concurrentie

Het enthousiasme om nieuwe medicijnen voor patiënten te ontwikkelen, samen met de hoge mate van stimulatie, heeft echter ook geleid tot hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. Het aantal laboratorium vacatures overtreft het aantal gespecialiseerde werknemers. Biotechnologie is namelijk een van de meest gevraagde expertises in de Life Science industrie, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Voor het aantrekken van talent zijn de technische ervaring en de juiste soft skills van kandidaten de belangrijkste factoren.

Wervingsstrategie

Een groeiend probleem bij veel expertisegebieden is de kloof tussen vraag en aanbod van gekwalificeerde arbeidskrachten. Dit leidt tot langere zoektochten naar talent en vacatures die moeilijker te vervullen zijn in de life sciences. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich afvragen wat zij naast een goed salaris te bieden hebben. Het belangrijkste obstakel is om dat inzicht bij het management te laten doordringen en dit vervolgens zo snel mogelijk in de wervingsstrategie te implementeren.

Foto: jarmoluk/Pixabay