Thuis studeren: het hoeft niet duur te zijn!

GRONINGEN – Studeren neemt al veel kosten met zich mee, hierdoor kan het zijn dat je niet genoeg geld hebt voor thuis studeren. Om jouw kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, hoef je niet veel geld kwijt te zijn. Door middel van het STAP-budget heb jij de mogelijkheid om een thuisstudie te volgen terwijl deze tot een bedrag van € 1.000,- vergoed wordt. Hierdoor hoef jij niets te investeren! Ontdek hier wat de impact is van het STAP-budget op jouw thuis studies.

Voordelig thuis studeren met het STAP-budget

Wil jij jezelf verbeteren door middel van een thuisstudie? Dan betekent dit niet dat je veel geld hoeft te betalen! Thuis studeren kan veel voordelen opleveren. Je breed jouw kennis uit en je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Kies bijvoorbeeld voor een basis cursus zelfstandig ondernemer. Echter, is thuis studeren natuurlijk niet gratis! Of toch wel?

Het STAP-budget biedt je de mogelijkheid om één keer per jaar een subsidie te ontvangen. Deze subsidie bestaat uit een maximaal bedrag van € 1.000,- per jaar. Wanneer jij de opleiding of trainingen succesvol hebt afgerond hoef jij deze subsidie niet terug te betalen.

Hoe werkt het STAP-budget?

Omdat deze subsidie zo populair is, is er een aanvraagtermijn. Deze aanvraagtermijnen komen meerdere keren per jaar voor, waardoor het niet erg is als je er een misloopt. Het volgende aanvraagtermijn begint op 1 juli.

Hoe kan het dat er verschillende aanvraagtermijnen zijn? Dit komt doordat er per termijn een beperkt budget beschikbaar is. Hierdoor is het belangrijk dat jij er op tijd bij bent en dus voordelig kunt thuis studeren. Voordat je een aanvraag doet, is het belangrijk dat je in bezit bent van het STAP-aanmeldbewijs. Deze ontvang je wanneer jouw inschrijving is goedgekeurd.

Heb jij een interessante thuisstudie, van bijvoorbeeld www.buddywise.nl, kunnen vinden? Zorg dat jij je dan op tijd inschrijft. Hierdoor kun je direct het STAP-budget aanvragen op 1 juli.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het budget?

Het is niet mogelijk om zomaar gebruik te maken van het STAP-budget, hierdoor is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die gelden:

Je bent achttien jaar of ouder en je valt onder de pensioengerechtigde leeftijd; Momenteel ben je in loondienst, werkloos of ondernemer; Je maakt geen gebruik van studiefinanciering, de lerarenbeurs en tegemoetkomingen voor schoolkosten van meerderjarigen; De opleiding, cursus of training start minimaal vier weken na de aanvraag van het STAP-budget; Je hebt nog niet gebruik gemaakt van het budget dit jaar.

Wanneer maak jij gebruik van de meest voordelige thuisstudies?

Je hebt de mogelijkheid om uit een diverse hoeveelheid aan cursussen, opleidingen en trainingen te kiezen. Hierdoor heb jij de volledige controle over wat je wilt studeren. Maak je graag gebruik van een lange opleiding of toch liever een kleinere opleiding? Bijna alles is mogelijk met het STAP-budget. Let goed op de voorwaarden en kijk welke aanbieders er allemaal onder het budget vallen. Hierdoor hoeft thuis studeren niet duur te zijn, ontdek het voor jezelf!



Foto: khamkhor/Pixabay