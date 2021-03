‘Thuiswerker kocht voor €400 miljoen aan kantoorproducten’

GRONINGEN – Ongeveer de helft van alle thuiswerkers in Nederland heeft tijdens de coronacrisis kantoorproducten voor de thuiswerkplek gekocht. Dat blijkt uit de Thuiswerk Monitor, een grootschalige meting van onderzoeksbureau Multiscope onder meer dan 3.000 Nederlanders in loondienst.

Vanwege de coronacrisis wordt er wereldwijd massaal thuis gewerkt. Aanvankelijk wist niemand dat het minimaal een jaar zou gaan duren en werkte men voornamelijk aan de keukentafel. Maar inmiddels hebben vele thuiswerkers hun thuiswerkplek een upgrade gegeven, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. Het onderzoeksbureau ondervroeg maar liefst 3.035 werkenden in loondienst over de kantoorproducten die zij gedurende de coronacrisis hebben aangeschaft.

Gemiddeld €359 per persoon

Uit het onderzoek blijkt dat ruim twee op de vijf thuiswerkers (44%) kantoorproducten heeft gekocht tijdens de coronacrisis. Een kwart van de thuiswerkers optimaliseerde de werkplek zonder iets te kopen. Gemiddeld werd er 359 euro per persoon uitgegeven, wat neerkomt op bijna 400 miljoen euro aan kantoorproducten voor heel Nederland. Van alle thuiswerkers die iets kocht voor zijn of haar thuiskantoor heeft de helft (48%) geen compensatie van de werkgever gekregen. Deze personen hebben de aanschaf van de producten dus uit eigen zak betaald.

Computeraccessoires en meubilair

Het merendeel van de aangeschafte kantoorproducten bestaat uit computeraccessoires en meubilair, zoals computerschermen (30%), bureaustoelen (30%) een bureau (25%) laptops (12%) en laptopstandaarden (12%). Uit het onderzoek blijkt dat de printers (5%) aanzienlijk minder populair zijn. De vreemde eend in de bijt is het koffiezetapparaat: 4% van de thuiswerkers bleek speciaal voor het thuiskantoor een eigen koffiemachine te hebben besteld.

Online versus offline bestellen

Opvallend was dat bureaus (49%) met name in fysieke winkels werden gekocht, maar bureaustoelen (39%) vooral online waren aangeschaft. Wie een stoer industrieel bureau zocht, wilde deze blijkbaar eerst in het echt zien. Beide producten, zowel bureaus als bureaustoelen, werden door de thuiswerkers het vaakst bij IKEA gekocht. Anderzijds werden de laptopstandaarden (64%) en computerschermen (49%) weer vaker online besteld. De voornaamste aankoopkanalen hiervoor bleken Coolblue en Bol.com.

Foto: Free-Photos/Pixabay