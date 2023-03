Tip voor een perfecte vertaling van jouw tekst(en)

GRONINGEN – De globalisering stelt ons in staat om expertise en ideeën over de hele wereld met elkaar uit te wisselen. Of het nu gaat om een boek, blog of brochure. Toch blijft de taalbarrière een heikel punt, want zelfs automatische vertaling laat vandaag de dag nog te wensen over. Daarom lees je in deze blog een aantal waardevolle tips waar je aan moet denken om jouw teksten perfect te (laten) vertalen.

Stel, je wilt je website ook in het Engels beschikbaar maken of een flyer naar het Arabisch vertalen. Misschien dat je hiervoor in de eerste instantie denkt aan een automatische vertaling, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo denkt een automatische vertaler bijvoorbeeld niet aan de doelgroep die je met de tekst wilt aanspreken, de tone of voice van de tekst of aan het doel ervan. In het ergste geval worden sommige woorden zelfs letterlijk vertaald, waardoor de zinnen niet meer samenhangen en de vertaalde tekst simpelweg niet meer klopt. Dat is niet alleen vervelend, maar dit oogt ook erg slordig en onprofessioneel. Om écht een goede vertaling te krijgen, kun je een tekst daarom het beste laten vertalen door een professionele vertaaldienst met goede reviews uit Groningen.

Professionele vertaaldienst

Een professionele vertaaldienst, zoals Fairlingo, bestaat uit vertalers die de taal uitstekend beheersen of deze zelfs als moedertaal hebben, omdat ze van origine uit een ander land komen. Zo weten ze precies welke woorden te gebruiken om niet alleen de tekst te vertalen, maar om ook de boodschap te behouden die jij aan je doelgroep wilt overbrengen. Want niet enkel woordenschat en grammatica zijn namelijk belangrijk voor een goede vertaling, ook de kennis van lokale gebruiken, spreekwoorden en gezegdes zijn hierbij essentieel. Daar kan geen enkel programma voor automatische vertaling tegenop. Zeker als het gaat om officiële documenten en juridische teksten.

Officiële teksten laten vertalen

Professionele vertalers hebben uitgebreide kennis en ervaring met het vertalen van zulke documenten en teksten. Ze kennen het jargon en verdiepen zich bovendien in de specifieke terminologie, waardoor ze de kennis en expertise hebben om ook juridische, technische, medische en andere documenten te vertalen. En dat is maar goed ook. Want een fout in de vertaling kan bij zulke teksten serieuze gevolgen hebben, variërend van financiële schade en imagoschade tot juridische problemen. Dus beknibbel niet op vertalen, want een foutje kan je daarbij duur komen te staan.

Foto: MonikaP/Pixabay