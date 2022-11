Tips bij het kopen van een buscamper op maat

GRONINGEN – Wist je dat er tegenwoordig ongeveer vier miljoen kampeerders in Nederland zijn? Dit aantal is vooral gegroeid na de coronaperiode, waardoor mensen veel meer gingen kamperen in plaats van naar het buitenland. Daardoor zijn buscampers populairder dan ooit. Ben jij één van die kampeerders die binnenkort met een eigen buscamper erop uittrekt en zoek je naar een geschikt model? Dan lees je hieronder een aantal tips voor je aankoop.

Wat voor buscamper past bij jou?

Om een buscamper op maat te vinden is het vooral belangrijk dat je weet wat je wilt. Je kunt het namelijk zo gek maken als dat je zelf wilt. Wil je er eentje met allerlei snufjes, zodat je in luxe kunt verkeren op je nieuwe bestemming? Of wil je juist met de kids op pad en is het daardoor fijn om allerlei opbergruimte in de camper te hebben. Dat is goed om duidelijk te hebben.

Goede onderdelen

Net zoals je bij een normale auto ook waarde hecht aan de onderdelen, is het bij een buscamper ook belangrijk om te kijken naar de onderdelen. Je wilt natuurlijk zo lang mogelijk genieten van je nieuwe buscamper en daarbij horen sterke onderdelen die ook lang meegaan.

Van tweedehands naar bijna nieuw

Het leven wordt in veel opzichten door de huidige crisissen alleen maar duurder en dat is ook te zien in de onderdelen van nieuwe buscampers. Voor een tweedehands buscamper gaan zou een goede uitkomst kunnen zijn. Zo gebeurt het ook vaker dat een tweedehands buscamper gekocht wordt en daarna voorzien wordt van een nieuw interieur. Zo heb je toch een versie die bij je past, maar betaal je niet de nieuwprijs.

Denk aan de toekomst

En met deze titel wordt niet alleen het milieu bedoelt, maar ook of je in de toekomst wellicht denkt aan gezinsuitbreiding. Een buscamper kopen is iets wat je voor op de lange termijn doet en als je in de toekomst niet alleen met z’n tweetjes, maar met het gezin op vakantie wil dan kan een grotere buscamper net wat meer vrijheid bieden dan een kleine versie. Ook zeker iets om in gedachten te houden.

Foto: Rota Alternativa/Unsplash