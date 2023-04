GRONINGEN – Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe baan, is dat altijd een spannende periode. Het kan je een aantal keer kosten, maar met een beetje geluk word je bij de eerste baan al meteen gekozen. Het is in ieder geval altijd belangrijk dat je je goed voorbereid voor een sollicitatie. Je wilt een goede en professionele indruk geven. Zorg dat je jezelf goed weet te verkopen en zorg dat ze enthousiast van je worden tijdens de sollicitatie. Heb jij binnenkort een sollicitatie opstaan en wil je graag al een duwtje in de goede richting krijgen? Dan zijn hier wat tips bij het solliciteren voor een baan.

Voorbereiding

Doe altijd goed onderzoek naar de activiteiten en de werkcultuur van een bedrijf. Wanneer het bedrijf je een informele indruk geeft, weet je hoe jij je ongeveer kunt opstellen en weet je ook een richting voor kledingkeuze. Merk je dat je bij een formeler bedrijf gaat solliciteren, zoals bijvoorbeeld bij Omgevingsdienst Nederland, dan is het wellicht beter om je ook wat formeler te kleden, zodat je al een goede en gepaste eerste indruk maakt.

Zorg daarbij ook dat je de vacature goed kent. De kans is namelijk groot dat ze jou ook vragen stellen om te checken of je wel voorbereid bent. Zo kun je vragen over de vacature of het bedrijf zelf verwachten. Zorg er dus echt voor dat je je goed voorbereid.

Goede en slechte eigenschappen

Bij een sollicitatiegesprek is de kans groot dat ze je zullen vragen naar goede en slechte eigenschappen. Ook hier komt een stukje voorbereiding kijken. Het heeft natuurlijk geen zin om goede eigenschappen te noemen die geen aansluiting hebben met de vacature. Zorg dus dat je goede eigenschappen benoemd die ook toevoeging hebben op de baan waarvoor je solliciteert.

Bij slechte eigenschappen, is het niet erg om ook echt een slechte eigenschap te noemen. Alleen je slechte eigenschap zal er niet voor moeten zorgen dat dat ten koste van je prestaties. Bereid daarom eigenschappen voor die zowel als voordeel als nadeel kunnen dienen. Op deze manier toon je aan dat je slechte eigenschappen ook goede kanten hebben. Tenslotte heeft vrijwel welke eigenschap zijn voor en nadelen.

Stel vragen

In de meeste gevallen zal de persoon die jou solliciteert je uiteindelijk ook vragen of je nog vragen hebt. Zorg altijd dat je een paar vragen hebt voorbereid voor je sollicitatie. Dit kan er voor zorgen dat je een betrokken en geïnteresseerde indruk maakt. Vraag bijvoorbeeld naar de werksfeer, mogelijkheden om thuis te werken.

Vergeet daarbij ook niet dat jij hun moet overtuigen van de baan, maar zij moeten jou ook kunnen overtuigen waarom het zo leuk is om voor dit bedrijf te werken. Het is tenslotte een bedrijf waar je voor een langere tijd wilt blijven werken.

Fouten die je moet vermijden

Natuurlijk wil jij je vanaf een goede kant laten zien, maar er zijn ook een aantal dingen die je beter niet kunt doen tijdens een sollicitatie. Kom vooral niet te laat. Soms kun je hier niks aan doen, maar probeer zelfs rekening te houden met het feit dat je vast zou kunnen komen te staan in het verkeer, of je mist je bus of trein. Je kunt beter te vroeg zijn dan te laat.

Iets wat je ook beter kunt laten is het geven van een slap handje. Een slap handje geeft vaak geen goede indruk bij een sollicitatie. Het kan je bestempelen als ingetogen, of zelfs niet geïnteresseerd iets wat je waarschijnlijk niet wil uitstralen. Zorg dus dat je een goede handdruk geeft wanneer je jezelf voorstelt.

We hopen dat je we je zo maximaal mogelijk hebben kunnen voorbereiden voor een sollicitatie. Het is altijd belangrijk om jezelf te blijven en niet voor te doen als iemand anders.

Foto: cottonbro/Pexels