Tips om een sterk wachtwoord te genereren

GRONINGEN – Heb jij een sterk wachtwoord? Hoogstwaarschijnlijk zeg je nu ‘jazeker, die heb ik!’, of misschien begin je nu wel te lachen omdat je voor elke site hetzelfde wachtwoord gebruikt. Als het laatste van toepassing is, ben je in ieder geval niet de enige.

Het is niet gemakkelijk om voor iedere applicatie en website een uniek, maar ook sterk wachtwoord te bedenken. Je kunt daar een online wachtwoordgenerator voor gebruiken, zoals die van ExpressVPN. Aan de hand van zo’n wachtwoordgenerator wordt er een wachtwoord voor je gegenereerd dat al dan niet aan vooraf opgegeven eisen voldoet, zoals het toevoegen van hoofdletters, cijfers of speciale tekens. Veel websites en apps vragen dat tegenwoordig, omdat zo’n wachtwoord namelijk een stuk moeilijker te raken of te kraken is.

Kies voor een lang wachtwoord

Bij het creëren van een wachtwoord via een online wachtwoordgenerator wordt het vaak aanbevolen om gebruik te maken van de extra opties die het biedt, zoals het gebruik van speciale tekens, cijfers en hoofdletters. Daarnaast is het van belang om een lang wachtwoord te maken. Want wist je dat een wachtwoord bestaande uit slechts drie tekens minder dan één seconde kost om te kraken? Via automatische systemen kunnen hackers namelijk allerlei combinaties in milliseconden proberen. Dus doe net even wat meer moeite. Better be safe than sorry!

Vermijd persoonlijke informatie

Ben jij iemand die vaak persoonlijke informatie in je wachtwoorden verwerkt, omdat het makkelijker te onthouden is? Als dit het geval is, is het tijd om over te stappen naar een ander soort wachtwoord. Het gebruik van verjaardagsdata, adresgegevens en namen is namelijk vragen om problemen. Vaak wordt er in het geval van vergeten wachtwoorden ook nog gebruikt gemaakt van een beveiligingsvraag, zoals Op welke middelbare school heb je gezeten? Vermijd dit soort vragen of vul iets in dat niet te makkelijk te raden of te vinden is.

Verander je wachtwoord regelmatig

Een andere tip is om je wachtwoord niet al te lang gebruiken. Hoe langer je namelijk een wachtwoord gebruikt, des te groter is de kans dat je deze een keer ergens zal laten slingeren. Ook kan het voorkomen dat je nog staat ingelogd op een apparaat, zoals op de computer op het werk of op een andere locatie. En wanneer er een keer een datalek plaatsvindt bij een bedrijf waardoor jouw gegevens op straat komen te liggen, hebben mensen met kwade wil direct toegang tot je account(s). Dus wacht niet langer en verander je wachtwoord met enige regelmaat.

Gebruik een wachtwoordmanager

Zoals je zou verwachten is het niet erg veilig om overal hetzelfde wachtwoord voor te gebruiken. Het is daarom aan te raden om verschillende wachtwoorden te hebben voor de verschillende sites en apps die je gebruikt. Het kan lastig zijn om al deze wachtwoorden te onthouden, zeker als deze gegenereerd zijn door generators en ze allerlei speciale tekens bevatten. Je kunt ervoor kiezen om een wachtwoordmanager te gebruiken of wachtwoorden op te slaan in je internetbrowser. Zo staan ze niet op een papiertje en hoef je ze niet elke keer opnieuw in te vullen.

Foto: ReadyElements/Pixabay