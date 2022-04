Tips om meer tijd in de buitenlucht door te brengen

GRONINGEN – Meer dan negentig procent van de tijd brengen we binnenshuis door. Dat zijn schokkende cijfers. Zeker als je je bedenkt dat de mens van nature niet gemaakt is om binnen te zitten. Veel natuurlijke processen in het lichaam gedijen het best onder invloed van de buitenlucht. Waarschijnlijk merk je dit ook wel aan je humeur. Die eerste zonnige dagen zorgen vaak al voor een glimlach op je gezicht. Hoog tijd om je lichaam dan ook wat vaker dit geluk te bezorgen. Dat doe je door simpelweg meer tijd in de buitenlucht door te brengen.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk niet voor niets dat we veel tijd binnenshuis doorbrengen. Het leven speelt zich met name binnenshuis af. Daarnaast brengen we ook veel tijd in de auto door. Echt genieten van schone buitenlucht is er in veel gevallen dan ook niet bij. Wil jij jouw gezondheid én humeur een ware boost geven en meer tijd in de buitenlucht doorbrengen? Maak dan gebruik van de volgende tips.

Schaf een elektrische fiets aan

Zelfs wanneer we reizen naar het werk, de supermarkt of de school van de kinderen pakken we vaak nog de auto. Hierdoor zijn dit zelfs ook niet meer de momenten waarop we lekker naar buiten gaan. Dit terwijl we in een fietsland als Nederland natuurlijk ook prima de fiets zouden kunnen pakken. Dat is niet alleen beter voor de gezondheid en zorgt ervoor dat je meer buiten komt, maar zorgt op dit moment ook voor een fikse besparing als je kijkt naar de benzinekosten.

Vind je het echter lastig om langere afstanden af te leggen met de fiets? Kies dan voor een e-bike. Met een elektrische fiets geniet je van voldoende trapondersteuning om soepel en snel grotere afstanden af te leggen. Hierdoor wordt fietsen en meer in de buitenlucht zijn een stuk gemakkelijker. Wil je er zeker van zijn dat je de beste elektrische fiets met middenmotor koopt? Doe dan altijd eerst goed research online. Met de juiste fiets heb je jaren plezier en wordt voldoende uren naar buiten gaan een stuk gemakkelijker.

Stel concrete doelen

Het is voor mensen vaak heel belangrijk om te weten waar ze naartoe werken. Stel daarom concrete doelen. Hoeveel uur wil je iedere week buiten doorbrengen? Het is leuk om deze uren telkens bij te houden en jezelf iedere maand te belonen als je de ‘quotum’ hebt gehaald. Probeer in elk geval iedere dag enkele uurtjes in de buitenlucht door te brengen. Ook bij slecht weer. Even een frisse neus doet wonderen voor je lichaam en humeur.

Wissel iets in voor de buitenlucht

Krijg eerst eens inzicht in je eigen gedrag. Vaak denken we dat we ‘te weinig tijd’ hebben om veel tijd buitenshuis door te brengen, maar dit is in de meeste gevallen niet de realiteit. Probeer daarom eens heel concreet op te schrijven wat je op een dag doet. Dus ook de momenten dat je op de bank ligt, op je telefoon langs filmpjes scrolt of een serie kijkt. Zijn er momenten die je in kunt wisselen voor een momentje buiten? Wellicht kun je dit zelfs combineren. Wat dacht je van muziek luisteren of een luisterboek opzetten terwijl jij een uurtje buiten wandelt?

Foto: Marcelo Dias/Pexels