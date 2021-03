GRONINGEN – Fietsdiefstal staat, na diefstal en inbraak, nog steeds op nummer twee van meest voorkomende misdrijven in Nederland. Natuurlijk wil jij niet dat je met jouw tweewieler ook van die statistieken deel gaat uitmaken. Gelukkig is er veel dat je kunt doen om dat te voorkomen. Hieronder geven we je een paar goede tips tegen fietsdiefstal. Sommige liggen best wel voor de hand, maar aan de andere heb je misschien helemaal nog niet gedacht!

1. Sloten en op slot zetten

Natuurlijk weet je dat je fiets op slot gezet moet worden. Maar weet je dat de meeste fietsen die worden gestolen niet goed genoeg of op de juiste manier op slot staan? Er zijn een paar punten waar je op zou moeten letten:

Gebruik minstens twee verschillende type sloten met ART-2 keurmerk of hoger. Wanneer een dief bijvoorbeeld een beugelslot en een ringslot onklaar moet maken, kost dat veel meer tijd dan wanneer hij alleen één slot open moet breken.

Laat je slot nooit op de grond hangen. De grond kan worden gebruikt als weerstand voor een betonschaar of simpele baksteen om het slot open te breken.

Doe altijd één slot door het frame. Zo kan men niet simpelweg het wiel waar het slot door zit eruit halen en de rest van de fiets meenemen.

Doe altijd één slot om een niet verplaatsbaar object, zoals een lantaarnpaal, bankje of wandanker. Zo voorkom je dat je fiets gewoon wordt opgetild en achter in een aanhangwagen of busje wordt meegenomen.

2. Kies een goede parkeerplek

Het beste is om je fiets thuis in de schuur of buiten in een bewaakte stalling te parkeren. In Nederland zijn er veel stallingen beschikbaar waar dat gratis en veilig mogelijk is. Ook dáár zet je natuurlijk je fiets op slot. Heb je geen stalling in de buurt die je kunt gebruiken, kies dan een goede parkeerplek. Deze moet voldoen aan de volgende eisen:

De plek ligt goed in het zicht, zodat een dief opvalt als hij ‘aan het werk’ is.

Dat betekent ook dat het er goed verlicht moet zijn wanneer het donker is.

Kies een plek waar je de beschikking hebt over een vast object (zoals we hierboven noemden) om je slot aan vast te maken.

3. Maak je fiets herkenbaar en opvallend

Iemand die een fiets heeft gestolen (of een gestolen fiets koopt), wil liever niet herkend worden. Zorg dus dat je fiets op een bepaalde manier gemakkelijk te onderscheiden is, bijvoorbeeld een opvallend kleurtje of stickers erop. Daarnaast is het slim om je fiets te laten graveren met je postcode en huisnummer erop, een paar foto’s te maken en het framenummer te noteren. Zo kun je altijd aantonen dat het jouw bezit is.

4. Goed merk slot

Wanneer je kiest voor een ART 2 slot. Hiermee weet je zeker dat je een goed slot hebt en dat hoeft niet heel duur te zijn. De merken Abus, AXA, SXP en Vinz zijn allemaal voorzien van een ART keurmerk en bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding!

Foto: sandrobolo/Pixabay