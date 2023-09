Tips voor het verzorgen van jouw prachtige krullen

GRONINGEN – Krullend haar is prachtig en uniek, maar het heeft ook speciale zorg nodig om zijn schoonheid te behouden. Ontdek hoe jij jouw krullen ook zo mooi mogelijk kan houden dankzij goede verzorging, van het op een juiste manier wassen en conditioneren tot stylingtips en nachtelijke routines.

Krullend haar is er in allerlei soorten en maten. Sommige mensen hebben lichte golven, terwijl anderen gedefinieerde krullen hebben die hun persoonlijkheid benadrukken. Het type krul dat je hebt, beïnvloedt de manier waarop je het moet verzorgen. Dus, voordat je aan je haarverzorgingsavontuur begint, is het essentieel om te begrijpen welk type krul je hebt. Zoek dit bijvoorbeeld op via Google of vraag het aan je kapper.

Hydratatie

De sleutel tot gezonde krullen is hydratatie. Krullend haar heeft de neiging om droog te zijn, dus gebruik milde en sulfaatvrije shampoos en conditioners om te voorkomen dat je haar nog meer uitdroogt. Spoel je haar daarna grondig uit om productresten te verwijderen en zorg ervoor dat je conditioner niet volledig uitspoelt. Dit helpt namelijk om je krullen gehydrateerd te houden.

Over hydratatie gesproken… Hoe vaak moet je je krullen wassen? Dat hangt af van je haartype en levensstijl. Sommige mensen wassen hun krullen om de paar dagen, terwijl anderen kiezen voor co-washing, wat betekent dat ze alleen conditioner gebruiken om hun haar te reinigen. Een diepe conditioner of haarmasker kan ook een keer per week wonderen doen om je krullen extra hydratatie te geven.

Stylingtools

Na het wassen begint het stylen van je haar. En met krullen kan dat soms een kunst op zich zijn. Begin met het aanbrengen van een leave-in conditioner om je krullen te voeden en te beschermen. Daarna kun je stylingproducten gebruiken om je krullen te definiëren en te accentueren. Als je warmte gebruikt om je krullen te stylen, zorg dan dat je hittebeschermende producten gebruikt om schade te voorkomen.

Bij 10getest hebben ze een overzicht gemaakt van de 10 best geteste föhns voor krullend haar. En wat blijkt? Een föhn met warmte- en snelheidsinstellingen, ionische technologie én een diffuser is de beste föhn voor krullen. Een diffuser is een rond opzetstuk met ‘vingers’ en luchtgaten die de warme lucht gelijkmatig over de krullen verdeelt. Hiermee polijst je als het ware jouw krullen en creëer je volume.

Nachtroutine

Naast het overdag verzorgen van je krullen, is het essentieel om ze ook ‘s nachts te beschermen. Ruil je katoenen kussensloop bijvoorbeeld in voor een lekker satijnen exemplaar om wrijving te verminderen en pluizigheid te voorkomen. Je kunt ook je haar opsteken in een losse ‘pineapple’ of een zachte ‘scrunchie’ gebruiken om je krullen te behouden terwijl je rust.

En hoewel de routine van krullen verzorgen even wennen kan zijn, kun je met de juiste tools en technieken de meest prachtige krullen krijgen en houden. Dus omarm je krullen en geef ze de liefde en zorg die ze verdienen!

Foto: Tumisu/Pixabay