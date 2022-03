Tips voor het vinden van een boekhouder

GRONINGEN – Hulp nodig bij het zoeken naar een boekhouder? Hoewel het inschakelen van een boekhouder niet verplicht is, is het wel zeer waardevol. Een boekhouder neemt veel werk uit handen waardoor jij tijd over houdt voor andere werkzaamheden. Het vinden van een boekhouder is geen makkelijke klus. Daarom lees je in deze blog een aantal tips!

1. Welke werkzaamheden?

Bedenk goed welke werkzaamheden de boekhouder gaat doen. Wil jij de gehele of een deel van je boekhouding uitbesteden? Bedenk voor je de zoektocht naar een boekhouder start wat je precies van de boekhouder wilt. Je hoeft namelijk niet je gehele boekhouding uit te besteden, maar alleen het doen van aangiftes is ook een optie. Het is zelfs mogelijk om je gehele boekhouding jaarlijks te laten controleren door een boekhouder, zonder dat je ook maar iets hebt uitbesteed. Bedenk ook of je wilt of de boekhouder zelfstandig werkt of onderdeel wordt van de organisatie. Schrijf dit soort dingen vooraf op.

2. Kennis van jouw branche

Kies een boekhouder met expertise binnen jouw branche. Iedere branche werkt anders, dat weet iedereen. Maar wist je ook dat voor iedere branche soms andere regels gelden als we het hebben over boekhouding? Zoek daarom een boekhouder die ervaring heeft met de branche waarin jij werkzaam bent. Zo weet je zeker dat jouw boekhouder op de hoogte is van niet alleen de wetten en regels, maar ook van de kansen en uitdagingen.

Hetzelfde geldt voor de rechtsvorm: binnen een eenmanszaak zijn er andere werkzaamheden dan bij een besloten vennootschap. Vergeet ook niet om hiernaar te kijken. De meeste grote boekhoudkantoren zijn werkzaam voor grote bedrijven, kleine kantoren en zelfstandigen vaak voor eenmanszaken.

3. Ervaring en betrouwbaarheid

Kijk naar de ervaring en betrouwbaarheid van de boekhouder. Het is goed om even kort onderzoek te doen naar de ervaring en de betrouwbaarheid van de boekhouder die je op het oog hebt. Dit kan op verschillende manieren. Op internet en sociale media zijn tegenwoordig vaak reviews te vinden. Maar, je kunt ook rondvragen bij vrienden, familie of kennissen of zij ervaring hebben met de boekhouder in kwestie.

Een andere manier is het kijken naar keurmerken. In Nederland heb je bijvoorbeeld de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Bedrijven met een NOAB-keurmerk voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Wanneer een boekhouder geen keurmerk heeft, zegt dit niks over de betrouwbaarheid of deskundigheid. Reviews en referenties zijn een stuk betrouwbaarder.

4. Kosten van de boekhouder

De kosten van een boekhouder hangen van diverse factoren af, zoals het uurtarief van de boekhouder en het soort werkzaamheden die de boekhouder uitvoert. Sommige boekhouders rekenen een tarief per klus, per uur of per termijn. Kijk goed naar je eigen budget en zoek een boekhouder die daarbij past.

Onthoud wel dat boekhouders met hun kennis en ervaring zichzelf altijd terugverdienen: boekhouders zorgen ervoor dat je nooit te veel belasting betaald en dat je zo optimaal mogelijk profiteert van belastingvoordeel. Daarnaast krijg je altijd goed advies over investeringen en andere belangrijke zaken.

5. Kennismakingsgesprek

Het hebben van een goede, persoonlijke klik met de boekhouder is erg belangrijk. Je boekhouder gaat een belangrijke rol binnen je onderneming vervullen en je zult goed met de boekhouder samen moeten werken. Vrijwel alle boekhouders bieden een gratis kennismakingsgesprek: maak hier gebruik van! Tijdens het gesprek kun je het hebben over je verwachtingen, de werkwijze maar zul je ook snel genoeg merken of je een klik hebt of niet. Je krijgt een goed beeld van de kwaliteit, klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kennis van de boekhouder tijdens zo’n gesprek.

Hopelijk kun je met deze 5 tips een geschikte vinden. Mocht je niet tevreden zijn, dan ben je vrij om een andere boekhouder in te schakelen. Tenslotte ben jij eindverantwoordelijk voor je onderneming: niet de boekhouder. Raadpleeg het contract tussen jou en de boekhouder voor de opzegtermijn; meestal is dit 1 maand. De beste periode om de nieuwe boekhouder te laten werken is aan het begin van een nieuw kwartaal of boekjaar. Ben jij op zoek naar een boekhouder? Vind snel en eenvoudig een boekhouder in Groningen.

Foto: Mikhail Nilov/Pexels