Top 3 goedkoopste online zorgverzekeringen in 2021

GRONINGEN – Oud en nieuw komt alweer snel dichterbij. En dat betekent dat het weer tijd is om kritisch naar je zorgverzekering 2021 te kijken. Want door zorgverzekeringen onderling goed te vergelijken, kun je jaarlijks tientallen tot wel honderden euro’s besparen op je premie.

Wil je echt besparen, dan kun je dit het beste doen door online zorgverzekeringen te vergelijken, zowel op prijs als op voorwaarden, en vervolgens de voor jou voordeligste keuze te maken. In dit artikel lees je welke drie zorgverzekeringen momenteel de voordeligste online opties zijn. Doe er je voordeel mee en kies ook voor minder premie betalen voor dezelfde kwaliteit!

Goedkoopste zorgverzekering

Een goed manier om te bepalen wat de goedkoopste online zorgverzekering van 2021 is, is door te kijken naar de premie van de basisverzekering. Daarbij kan er dan gekozen worden voor het hoogste eigen risico (885 euro), het laagste eigen risico (385 euro) of voor vrije zorgkeuze (ook wel restitutiepolis genoemd). Omdat restitutiepolissen vanwege de vrije zorgkeuze relatief duur zijn, laten we deze optie achterwege en kijken we naar de drie voordeligste zorgverzekeringen met een beperkte zorgkeuze. Restitutiepolissen worden in Nederland overigens steeds minder populair, omdat ze duurder zijn. Steeds meer mensen kiezen voor en basiszorgverzekering en laten aanvullende verzekeringen of vrije zorgkeuze achterwege.

1. De voordeligste keuze: Gewoon Zekur

De goedkoopste zorgverzekering die je op dit moment online kunt afsluiten, is de zorgverzekering bij zowel het hoogste eigen risico van 885 euro als bij de laagste eigen risico van 385 euro de basiszorgverzekering van Zekur, bekend onder de naam Gewoon Zekur. Wil je echt goedkoop uit zijn en de laagste premie betalen, sluit dan online een Gewoon Zekur-verzekering af en je betaalt de laagste premie. Voor het hoogste eigen risico betaal je in 2021 bij Zeker een maandpremie van 85,95 euro. Kies je voor het laagste eigen risico, dan ben je maandelijks 105,95 euro kwijt. Meer informatie over de Zekur zorgverzekering.

2. Een goede nummer twee: ZieZo Selectief

Zowel bij een hoog als een laag eigen risico komt ZieZo Selectief als nummer twee uit de bus. Kies je voor een eigen risico van 885 euro, dan betaal je bij ZieZo 87,25 euro. Bij het laagste eigen risico ben je per maand 109,25 euro kwijt. Meer informatie over de Ziezo zorgverzekering.

3. Nummer drie: afhankelijk van de hoogte van het eigen risico

Bij het hoogste eigen risico komt de Jaaah basis-verzekering (van Jaaah) met 89 euro maand uit de bus. Kies je voor het laagste eigen risico, dan is de zorgverzekering Goed Keuze van Ditzo, met een maandpremie van 109,85, de beste optie. Bekijk hier meer informatie over de Jaaah zorgverzekering.

Foto: Marek Studzinski/Unsplash