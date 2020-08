Traditionele beleggers maken de stap naar bitcoin

Het was een tijdje stil rond de cryptomunt, maar inmiddels heeft de bitcoin (BTC) opnieuw de 10.000 euro gepasseerd. Traditionele beleggers lijken de munt nu echt te hebben ontdekt.

Door de coronacrisis verkeert de wereld momenteel in grote onzekerheid. De economie vertoont scheuren door de genomen corona-maatregelen en overheden pompen wereldwijd biljoenen aan geld in de markt om de boel draaiende te houden. De verslechterde economie en overvloed aan nieuw geld zorgt volgens veel beleggers voor inflatie. Daarom vluchten zij in zogenoemde harde assets, zoals edelmetalen, vastgoed, zeldzame kunst en bitcoin (en in sommige gevallen koop je die kunst zelfs met bitcoin ).

Harde assets

In een wereld waar in grote getale nieuw geld wordt bijgedrukt, wordt de waarde van dit geld naar verloop van tijd minder waard. Dat heet inflatie. Door de angst voor deze inflatie maakten goud en zilver de afgelopen periode een enorme sprong omhoog. In elke valuta staat de goudprijs inmiddels op een nieuw record. Zelfs de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, die geen fan is van het glanzende metaal, kocht onlangs een aandeel in Barrick Gold. Ook de aandelenmarkt is na de klap in maart weer volledig hersteld en heeft evenzo een nieuw hoogtepunt bereikt. Vastgoed staat ook nog altijd op recordhoogte en de BTC koers heeft inmiddels de 10.000 euro aangetikt.

Beleggers

De hernieuwde interesse in de digitale munt is te zien aan traditionele investeerders die publiekelijk de stap naar de bitcoin maken. Zo noemde de Amerikaanse miljardair Paul Tudor Jones bitcoin onlangs the fastest horse in this environment, waarmee hij doelde op de koerspotentie van bitcoin in onze huidige inflatoire omgeving. En eerder deze week kocht de bekende Amerikaanse ondernemer Dave Portnoy onder begeleiding van de gebroeders Winklevoss zijn eerste 200.000 dollar aan bitcoin . De Winklevii overtuigden Portnoy van het feit dat bitcoin de enige echte schaarse asset in ons universum is.

Daarnaast bracht het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy de afgelopen week veel teweeg in de crypto community. Met ‘MicroStrategy Adropts Bitcoin as Primary Treasury Reserve Asset’ kopte het persbericht van het business intelligence bedrijf dat zij recentelijk voor 250 miljoen dollar aan bitcoin hadden gekocht als investering. MicroStrategy erkent bitcoin als een legitiem investeringsmiddel dat superieur kan zijn aan cash geld en heeft het daarom als belangrijkste onderdeel gemaakt in hun treasury reserve strategy.

Custody

Een andere belangrijke reden die wordt gezien als motor achter de stijging van de bitcoin koers is de toestemming van de Amerikaanse overheid voor banken om digitale valuta van hun klanten te beheren. Banken mogen vanaf nu dus bitcoin bewaren, waardoor cryptovaluta steeds meer als een legitieme investering wordt gezien. Daarnaast is er nog tal van ander populair bitcoin koers nieuws . Zo toont een derde van de Amerikaanse beleggers volgens investeringsfonds Grayscale tegenwoordig interesse om in bitcoin en andere crypto’s te investeren.

Foto: Geralt/Pixabay