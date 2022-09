‘Trouwen in 2022 een stuk duurder’

GRONINGEN – Een gemiddeld trouwfeest, met alles erop en eraan, kost tegenwoordig 16.000 euro. Een enorm bedrag, dat niet voor iedereen betaalbaar is. Het is maar liefst 2.000 euro meer dan dat Nederlanders voor het feest betaalden voor corona. Dit komt niet alleen omdat mensen nu na de corona extra geld gingen uitgeven. Het komt ook gewoon omdat de kosten zijn gestegen. Nu met de inflatie is daar ook nog een flinke schep bovenop gekomen.

Wat zeggen de cijfers precies?

In 2019 kostte het trouwen, met alles bij elkaar zo’n slordige 14.000 euro. Nu in 2022 is dit bedrag inmiddels dus 20.000 euro. De cijfers zijn verkregen uit gegevens van trouwsite ThePerfectWedding. Het kan stellen ertoe doen besluiten om voorlopig maar niet te trouwen. Met name de stellen met een modaal tot laag inkomen, zullen dit soort overwegingen maken.

Risico dat mensen niks regelen

Natuurlijk zijn de risico’s van een dure bruiloft nog een stuk groter dan een bescheiden feest of geen feest. De huidige prijzen voor een bruiloft kan stellen die gaan samenwonen ook belemmeren om dingen goed op papier te laten zetten. Het kost namelijk ook nog flink wat geld om zaken te laten vastleggen door een notaris. Zeker nu de energieprijzen zo torenhoog de pan uit rijzen. Bij sommige huishoudens is nu al de gaskraan afgesloten. En de verwachting is dat het er veel meer zullen gaan worden.

Het nadeel van dingen niet goed op papier zetten is natuurlijk dat er bij een scheiding of het overlijden van een partner, er hele grote financiële gevolgen kunnen zijn. Dan krijg je er nog een probleem bij dus.

Wat kunnen mensen het beste doen?

Wil je toch een feest en heb je wat budget, maar niet zoveel? Bespaar dan op bijvoorbeeld een bruidsjurk. Het wordt nogal eens vergeten dat de jurk en het pak van de bruidegom ook als je ze in een outlet koopt, nog steeds fantastisch mooi kan zijn.

Vooruitzichten

De vooruitzichten zijn voor mensen met de lage inkomens, maar ook voor mensen met een modaal inkomen mogelijk niet rooskleurig. Samenwonen kan ook een manier zijn om kosten te besparen. Het advies is dan wel om toch geld te besteden aan het op papier zetten van de gezamenlijke afspraken. Anders kan het financieel helemaal een ellende worden.

Het vermoeden is dat de grote bruiloften de komende tijd voor de mensen zullen zijn met de hogere inkomens of met een uitzonderlijk groot vermogen. Voor wie wil samenwonen is het vooral belangrijk om op papier de zaken goed te regelen.

Foto: FrankWinkler/Pixabay