Tutorial: Hoe kan je beleggen?

Beleggen lijkt heel lastig maar tegenwoordig is er steeds meer over te lezen en wordt het een stuk makkelijk gemaakt. In dit artikel lees je hoe je moet beleggen en waar je rekening mee moet houden, zodat het voor jou ook makkelijk verloopt. Wees je er echter bewust van dat beleggen het risico op verlies met zich meebrengt. Verdiep je daarom altijd eerst in de risico’s.

Waar kan je beleggen?

Wil je weten waar je het beste kunt beleggen? Dan is het verstandig om eerst brokers te vergelijken. In deze vergelijking zie je een goed overzicht van de beste partijen waar je kunt beleggen. Zeker in coronatijden kun je door de juiste beslissingen neer te zetten goede resultaten neerzetten!

Wat is beleggen?

Beleggen is eigenlijk een vorm van investeren waarbij je geld vast zet voor een langere of kortere tijd met als doel om er meer geld uit te halen. Uiteindelijk wil je dus eigenlijk van je eigen geld meer geld maken. Maar dit kan natuurlijk risico’s met zich meebrengen. Je kan bijvoorbeeld beleggen in aandelen en dat is dat jij een stukje van een bedrijf koopt en eigenlijk mede-eigenaar bent.

Een andere manier is beleggen in obligaties. Obligaties zijn leningen die door overheden of bedrijven worden uitgegeven. Als jij een obligatie koopt, leen je dus geld uit aan de overheid of een onderneming en in ruil daarvoor krijg je een verhandelaar schuldbewijs. Bij obligaties ben je geen mede-eigenaar van een bedrijf en met aandelen ben je dat wel.

Geld beleggen waar moet je beginnen?

Wanneer je gaat beleggen kan je natuurlijk ontzettend veel vinden. Op geef moment weet je natuurlijk niet meer wat je wel of niet moet doen. Hieronder staat een stappenplan uitgewerkt, zodat je makkelijk de stappen kan volgen en op de juiste manier gaat beleggen.

Stap 1: Allereerst is het belangrijk om te weten wat je beleggingsdoel is. Het kan namelijk helpen dat jij van tevoren weet wat voor doel je voor ogen hebt. Zo weet je waar je niet toe gaat.

Stap 2: De tweede stap en zeker één van de belangrijkste stappen is het bedenken hoeveel geld je nodig hebt. Of eigenlijk hoeveel geld je eraan uit wilt geven. Je gaat hier dan ook kijken of je doel klopt met wat je wilt uitgeven, zodat het prima te behalen is. Dit moet natuurlijk geld zijn dat je kan missen, dus het is zeker handig om van tevoren te gaan kijken hoeveel geld je kan missen.

Stap 3: Wanneer jij weet wat je graag wilt bereiken, kan je ook ongeveer gaan bepalen hoelang je jouw geld moet beleggen. Je kan kijken wat de stijgingen ongeveer zijn, zodat je ongeveer weet hoelang jij je geld kwijt bent.

Stap 4: Wat zeker niet onbelangrijk is om wat basiskennis over beleggen op te doen. Er is ontzettend veel te vinden over beleggen en daarom is het zeker verstandig om van tevoren veel te gaan lezen over het beleggen, zodat jij geen dingen over het hoofd ziet. Op deze manier kan je al met bepaalde dingen meedoen en weet jij ook sneller dingen die verteld worden.

Stap 5: Wanneer je basiskennis hebt opgedaan weet je waarschijnlijk ook in welke dingen je kan gaan beleggen. Wanneer je dit weet kan je gaan kijken in welke dingen jij wilt gaan beleggen en wat jou het meeste aanspreekt.

Stap 6: Aan beleggen zitten natuurlijk niet alleen maar voordelen maar het neemt ook zeker risico’s met zich mee. Het is daarom zeker handig om je ook in de risico’s te verdiepen om teleurstelling te voorkomen.

Wanneer jij je met bovenstaande stappen rekening hebt gehouden, kun je op zoek gaan naar een broker en hier de stappen volgen voor het beleggen. Bij een online broker kan je bijvoorbeeld een demo volgen zodat je precies weet wat je moet doen en goed voorbereid bent.

Foto: Tumisu/Pixabay