‘Twee op de vijf thuiswerkers heeft lichamelijke klachten’

GRONINGEN – Twee op de vijf mensen die thuiswerken heeft last van fysieke klachten. Dat blijkt uit een recente enquête van vakbond CNV onder 2.500 leden.

Vanwege het coronavirus is thuiswerken binnen enkele maanden de norm geworden. Iedereen met een kantoorbaan werkt sinds maart van dit jaar vanuit huis en dat heeft onderhand zijn weerslag gevonden in ons fysiek. We hoeven niet meer naar kantoor te fietsen en onze thuiswerkplekken zijn in veel gevallen niet arbo-proof. Hierdoor neemt het aantal lichamelijke klachten en bezoekjes aan de fysiotherapeut toe. En daarnaast blijkt een deel van de thuiswerkers ook mentale problemen te ondervinden.

Veel voorkomende fysieke klachten

Uit de enquête van CNV komt naar voren dat maar liefst twee op de vijf thuiswerkers meerdere lichamelijke klachten ervaart, zoals rugpijn, nekpijn of pijn in de armen en schouders. Van deze ondervraagde thuiswerkers brengt één op de vijf nu regelmatig een bezoek aan de fysiotherapeut. Daarnaast blijkt ongeveer veertig procent van de ondervraagden zich op mentaal vlak thuis geïsoleerd te voelen. Eén op de drie is vaker uitgeput en kan zich minder goed concentreren en één op de elf zegt zelfs tegen een burn-out aan te lopen.

Oorzaak van lichamelijke klachten

Een oorzaak van de fysieke klachten bij thuiswerkers is het ontbreken van een werkplek die arbo-proof is. We hebben onze -al dan niet verstelbare- bureaus en ergonomische bureaustoelen ingeruild voor een geïmproviseerde plek aan de keukentafel of elders in het huis. Uit de enquête van CNV blijkt dat 44 procent van de respondenten thuis geen goede bureaustoel of een beeldscherm op ooghoogte heeft. En wie een laptop gebruikt, heeft daar vaak geen apart toetsenbord of een losse muis bij.

Lichamelijke klachten verhelpen

Volgens de Rijksoverheid verhoogt lange tijd zittend werk doen op lange termijn de kans op hart- en vaatziekten en depressieve klachten. Het is daarom van groot belang om de fysieke klachten bij het thuiswerken tegen te gaan of te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een rustige werkplek met een stoel waar je goed op zit. In sommige gevallen kan je werkgever misschien zelfs een deel hiervan vergoeden. Heb je al last van klachten? Dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van een houding corrector, zoals een rug brace.

Voldoende sport en ontspanning

Verder is het belangrijk om gedurende de dag voldoende te bewegen en te ontspannen. Je doet er daarom verstandig aan om dagelijks sowieso een stukje te wandelen tijdens je pauze. Of fiets in de ochtend eens op en neer naar het kantoor zoals je voorheen ook zou hebben gedaan. Dan ga je meteen de strijd aan met de overtollige corona kilo’s. En aangezien de sportscholen nog steeds geopend zijn, kun je ook besluiten om daar een abonnement te nemen. Sporten is namelijk goed voor lichaam én geest!

Foto: Karolina Grabowska/Pexels