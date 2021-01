GRONINGEN – De verkoop van tweedehands auto’s zit enorm in de lift. Maar wie niet dagelijks tweedehands auto’s koopt, doet er verstandig aan om zich van tevoren goed in te lezen. Je wilt namelijk geen miskoop doen, want zodra je bij de verkoper wegrijdt zijn eventuele problemen met de auto van jou. Daarom leggen we je in dit artikel in het kort uit waar je op moet letten en hoe je mankementen kunt ontdekken voordat je tot de aankoop van een tweedehands auto overgaat.

Tweedehands auto kopen checklist

Vanwege de coronacrisis waren veel mensen de afgelopen maanden op zoek naar een tweedehands auto als (betaalbaar) alternatief voor het openbaar vervoer. En het einde van de hoge vraag naar gebruikte auto’s is nog lang niet in zicht. In dit artikel geven we je daarom tweedehands auto kopen tips. Aan de hand van een handige checklist laten we je zien waar je op moet letten en hoe je mankementen kunt ontdekken. Want wie er een 2e hands auto koopt, wil achteraf natuurlijk geen problemen.

Tweedehands auto kopen: waar op letten?

Tip 1: Defecten en schade(verleden)

Een eerste tip bij de aanschaf van een tweedehands auto is het op een grondige manier vaststellen van eventuele schade of mankementen. Het meest voor de hand liggende is de schade die je in één oogopslag kunt zien, zoals een deuk, kras, vochtplekken of een andere beschadiging. Toch is niet alle schade op het eerste oog te zien. Neem daarom rustig de tijd om de wagen eens van voor tot achter langs te lopen, maar ook om de binnenkant van de auto goed te bekijken. Doen alle knopjes op het dashboard het nog? Beweegt de stoel goed naar achteren en weer terug? En wat te denken van de centrale deurvergrendeling?



Druk ook eens goed op de motorkap om de auto heen en weer te laten schudden. Blijft de auto daarna nog lang doorbewegen? Dat kan een indicatie zijn dat de schokdempers versleten zijn. Vergeet ook niet om zorgvuldig de naden en kieren bij de ramen, deuren en plaatwerkdelen te controleren. Als de naden naar elkaar toe lopen of juist van elkaar vandaan bewegen, kan dit wijzen op een schadeverleden. In dat geval is er mogelijk iets nieuws ingezet en wil je natuurlijk graag weten of de schade op een juiste manier is hersteld. Ook wanneer onderdelen zijn overgespoten is dit vaak een teken dat er in het verleden schade aan het voertuig is geweest. Vraag hier dus naar als je dit tegenkomt.

Tip 2: RDW Tellerrapport aanvragen tweedehands auto

Wil je weten wat er allemaal met en aan de auto is gebeurd? Controleer dan aan de hand van het onderhoudsboekje wat er aan onderhoud, apk en reparatie is gedaan. Daarnaast kan elke verkoper een zogenoemd tellerrapport aanvragen bij het RDW. Dit rapport geeft een volledig overzicht van tellerstandhistorie, inclusief data van registratie. Het toont onder andere de laatst geregistreerde tellerstand, de (geanonimiseerde) geschiedenis van het aantal eigenaren en algemene informatie, zoals voertuigcategorie, merk, handelsbenaming, brandstof, catalogusprijs en de vervaldatum van de apk. Het tellerrapport is bovendien gratis op te vragen.

Tip 3: Neem een uitgebreide proefrit met de auto

Heb je de tweedehands auto binnen en buiten gecontroleerd? Dan is het tijd om een rondje te gaan rijden. Want pas als je met een auto rijdt, kom je achter de dingen die je niet ziet als een auto stilstaat. Maak dus altijd een uitgebreide proefrit om het voertuig grondig te testen. Zet daarbij de radio uit, zodat je goed kunt horen of er iets rammelt of beweegt wanneer je een bocht neemt of bijvoorbeeld een drempel overgaat. Test ook of de remmen goed werken, de verlichting naar behoren functioneert en het schakelen soepel verloopt. En trekt de auto naar een bepaalde kant toe als je het stuur loslaat? Of blijft hij gewoon netjes rechtdoor rijden?

Tip 3: Vraag een specialist mee

Zijn dit te veel tweedehands auto tips om te onthouden? Vrees niet, want je hoeft het niet allemaal zelf te onthouden. Je kunt ook iemand meenemen die er (meer) verstand van heeft. Misschien een familielid, collega of een buurman? Twee personen zien bovendien meer dan één en het voordeel is dat je dan ook met elkaar kunt overleggen. Daarnaast kun je bij twijfel nog een aankoopkeuring laten doen. Dat is een zeer uitgebreide keuring die door een specialist wordt uitgevoerd. Op die manier krijg je een deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk kwaliteitsoordeel over de staat van de auto. Je weet dan precies waar je aan toe bent, maar daar betaal je natuurlijk wel voor.

Tweedehands auto verzekeren?

Heb je een keuze kunnen maken en wil je je tweedehands auto verzekeren? Ga dan verzekeringen vergelijken en je weet snel welke verzekering het beste bij jouw tweedehands auto past. In het kort komt het er op neer dat een verzekering nauw samenhangt met de leeftijd van een auto. Een allrisk verzekering wordt het meest gekozen bij auto’s tot een jaar of vijf en een WA+-verzekering vaak voor auto’s die tussen de 5 en 10 jaar oud zijn. Heb je een auto gekocht die tien jaar of ouder is? Dan is een WA-verzekering de meest gekozen optie.

Foto: Negative Space/Pexels