Tweedehands auto onderdelen in Digitaal Opkopers Register

GRONINGEN – Om malafide handel in tweedehands auto onderdelen tegen te gaan, moeten handelaren vanaf dit jaar ingekochte onderdelen registreren in een register.

Tweedehands auto onderdelen dienen tegenwoordig geregistreerd te worden in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het DOR faciliteert opkopers bij de registratie van gebruikte en ongeregelde goederen die zij inkopen en moet nu ook de malafide handel in gebruikte auto onderdelen voorkomen. Dat is besloten omdat er de laatste tijd veel gestolen auto’s terug zijn gevonden in de vorm van auto onderdelen bij malafide (auto)handelaren. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit rekende uit dat er sinds 2018 maar liefst 3.500 auto’s op die manier zijn opgespoord.

Van papier naar digitaal

De verplichte registratie van ingekochte goederen voor opkopers vond tot voor kort alleen plaatst op papier. Maar reeds in 2011 ontwikkelde de politie een digitale variant in de vorm van het DOR. Sindsdien wordt de register elke dag geüpdatet en bevat de database alle diefstalgevoelige goederen die sinds 1 januari 2010 bij de politie staan geregistreerd als gestolen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2017 gestart met een stappenplan om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen. Dat stappenplan bestaat uit een drietal stappen, namelijk voorbereiding, de implementatie en de uitvoering.

Koppeling met database

Het DOR is gekoppeld aan de database van Stop Heling, een app van politie, gemeenten en rijksoverheid met aangiftes van gestolen goederen. Via de app of de website stopheling.nl kan iedereen controleren of het serienummer van een (tweedehands) auto onderdeel of ander product in de database van gestolen goederen geregistreerd staat. Zodra er een gestolen auto onderdeel aan het DOR wordt toegevoegd, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding. Een ander voordeel van de koppeling van beide systemen, is dat op deze manier ook meer gegevens over het gekochte goed en de verkoper worden geregistreerd, waaronder foto’s van de onderdelen en identificatie.

Digitaal Opkopers Loket

Handelaren en opkopers in Groningen zijn net als in de rest van Nederland verplicht een in- en verkoopregister bij te houden van tweedehands goederen die zij hebben ingekocht. Men moet bijhouden waar, wanneer en van wie een product is gekocht en verkocht. Dat geldt niet alleen voor auto’s en auto onderdelen, maar ook voor bijvoorbeeld (brom)fietsen, uurwerken, kunstobjecten, elektronica en (edel)metalen. Wanneer men zich bij aanmeldt bij het Digitaal Opkopers Loket (DOL) aanmeldt, krijgt een handelaar automatisch de inloggegevens voor het DOR toegestuurd.

