Unieke entertainment ideeën voor je fysieke evenement

GRONINGEN – Evenementen zijn nog altijd een goede manier om een bedrijf, merk, product of dienst onder de aandacht te brengen van (potentiële) klanten. Het biedt mooie kansen op het creëren van naamsbekendheid. Maar een fysiek evenement kan ook oubollig zijn. Hoe zorg je dat je als evenementenorganisatie de bezoekers op een leuke manier verrast en entertaint?

Virtual reality

Een manier om de bezoekers van een evenement te verrassen, is door gebruik te maken van virtual reality (VR). Dit is een computertechniek waarbij een realistische omgeving of situatie wordt nagebootst in een virtuele, gesimuleerde omgeving. Om deze omgeving te ervaren, heb je een zogenoemde VR-bril nodig. Door middel van de bril word je volledig afgesloten van de buitenwereld en ontstaat er een 3D-effect dat nauwelijks van echt te onderscheiden is. Deze gesimuleerde omgeving kan nog realistischer worden gemaakt door andere zintuigen te prikkelen, zoals het gebruik van geluid, geuren en beweging.

Een voorbeeld van hoe je virtual reality kunt gebruiken om aandacht te trekken op een evenement, is door middel van een VR-race simulator zoals die van Urban Events. Met zo’n simulator wordt de omgeving van een racewedstrijd nagebootst: je wordt bestuurder van een racewagen en hoort ook omgevingsgeluiden. Bovendien kun je ook om je heen kijken op de baan en vaak beweegt de stoel zelfs ook mee. Je voelt dus wanneer je gas geeft, remt of door bochten heen vliegt, waardoor het dus lijkt alsof je daadwerkelijk aanwezig bent.

Spelletjes

Naast het gebruik van virtual reality zijn er nog andere vormen van entertainment die de aandacht van de bezoeker kan trekken. Denk bijvoorbeeld aan een game, want… wie houdt er nu niet van spelletjes?! Een spel spelen neemt tijd in beslag, waardoor je de bezoekers langer vast kunt houden op het event. Voor het organiseren van een spel is het overigens wel belangrijk dat deze enigszins bij het thema aansluit van de beurs. Bovendien moet het spel passen bij de doelgroep. Daarnaast werkt het altijd goed om er een competitief element aan toe te voegen met wellicht een prijs voor de winnaar. And the winner is…

Goochelaar

Een andere leuke vorm van evenemententertainment om bezoekers letterlijk en figuurlijk te verrassen, is door middel van een ouderwetse goochelaar. Een magiër trekt nu eenmaal de aandacht. Mensen willen zien welke trucs de goochelaar in huis heeft en of ze achter het geheim van de truc kunnen komen. Een goochelaar voegt een leuk aspect toe aan een evenement, ook al is het alleen maar in de hal wanneer je naar binnen of naar buiten toe gaat. Maar je kunt het natuurlijk ook wat grootser aanpakken met een goochelshow op een podium.

