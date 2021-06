Vakantie in eigen land? Huur een strandhuisje!

GRONINGEN – Deze zomer is alweer de tweede waarin op vakantie gaan anders is dan we gewend zijn. Afgelopen jaar mochten en konden we veel landen niet bezoeken, om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Veel mensen hebben daarom voor een strandhuis huren gekozen. Je kunt dan toch even weg van huis, zonder Nederland te verlaten.

Strandhuisjes zijn ideaal om te bezoeken met het gezin. Aan het strand is voor iedereen altijd wel wat te beleven. De kinderen kunnen lekker spelen met het zand en het water, terwijl de volwassenen tot rust komen op een zonnebed. Op het strand kun je mooie wandelingen maken, of genieten van een hapje en een drankje bij een van de vele strandtentjes die ons land rijk is.

De leukste plaatsen voor een strandhuisje

Nederland kent vele steden aan de kust waar je de leukste strandhuisjes kunt huren. Er zijn talloze mogelijkheden, dus hoe maak je dan een keuze? Hieronder volgen een aantal kuststeden die leuk zijn om te bezoeken in de zomer.

Hoek van Holland

Hoek van Holland is een van de meest bijzondere kustplaatsen die Nederland kent. Deze plaats staat onder andere bekend door het prachtige strand, de Nieuwe Waterweg en de Maeslantkering. Daarnaast worden er in Hoek van Holland vele evenementen georganiseerd voor zowel jong als oud. Er is een ruim aanbod aan culturele activiteiten op zowel het strand als in het centrum. Hoek van Holland kent vele restaurantjes en cafeetjes en voor de jeugd een aantal uitgaansgelegenheden. Zoals je ziet is er genoeg te beleven in Hoek van Holland!

Scheveningen

Scheveningen is een kuststad liggen op een kwartiertje rijden van Den Haag. Het is de populairste badplaats van Nederland en dat is niet zomaar. Scheveningen heeft een kilometers lang strand waar vanalles te beleven valt. Zo kun je er zonnen en restaurants of strandtenten bezoeken. Houd je van wat meer actieve bezigheden? Dan kun je ook surfen of zelfs bungeejumpen op de bekende pier van Scheveningen.

Voor de cultuurliefhebbers is er onder andere Sea Life om te bezoeken. Ook is er een beeldenpark te vinden, Beelden aan Zee. Hier vind je beelden in allerlei soorten en maten, van abstract tot figuratief en van hedendaagse kunst tot oudere kunststromingen.

Vlissingen

Een derde plaats die niet kan ontbreken in dit rijtje is Vlissingen. In deze plaats zijn namelijk erg unieke strandhuisjes te vinden die je kunt huren op het schoonste strand van Nederland. De huisjes staan erg ver uit elkaar, waardoor je veel privacy hebt. Ze zijn voorzien van onder andere een open slaapzolder, grote ramen en een buitendouche.

Foto: gabedejong/Pixabay